A380 darf nicht nach Indien fliegen

Es tönt befremdend, ist aber wahr, der Airbus A380 Superjumbo kriegt noch keine Genehmigung für Linienflüge nach Indien.

Das grösste Flugzeug, welches Indien auf seinen Flughäfen akzeptieren kann, ist die Boeing 747. Das bevölkerungsreiche Land am Ganges wäre für den Betrieb des Airbus A380 eigentlich prädestiniert, der Superjumbo darf aber weiterhin nicht nach Indien verkehren. Emirates Airline stellt sich zu Recht die Frage, warum dies so ist, die Regierung nimmt weiterhin keine eindeutige Position ein, dies lässt stark den Eindruck aufkommen, dass es sich hier um ein protektionistisches Gebärde handelt. Die Wirtschaft der Emirate ist auf den Gastarbeiterstrom aus Indien angewiesen und Emirates wäre als grosser Zubringer interessiert, auf einigen verkehrsstarken Routen den Superjumbo lancieren zu können. An den Flughäfen liegt es nicht, New Delhi, Mumbai, Chennai und Kalkutta könnten den A380 bereits heute empfangen. Die A380 Hürde in Indien ist wohl Air India, welche ihre Marktanteile nicht an die Konkurrenten aus der Golfregion abgeben will. Spätestens wenn King Fisher ihren ersten A380 in Empfang nehmen wird, darf der Superjumbo bestimmt nach Indien verkehren.