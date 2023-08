A380 darf Indien nicht ansteuern

Es tönt befremdend, ist aber wahr, der Airbus A380 Superjumbo kriegt immer noch keine Genehmigung für Linienflüge nach Indien.

Das grösste Flugzeug, welches Indien auf seinen Flughäfen akzeptieren will, ist die Boeing 747. Das bevölkerungsreiche Land am Ganges wäre für den Betrieb des Airbus A380 eigentlich prädestiniert, der Superjumbo darf aber weiterhin nicht nach Indien verkehren. Neben Emirates Airline stellt sich jetzt auch Airbus zu Recht die Frage, warum dies so sei und vermutet Marktprotektionismus dahinter. Die Regierung nimmt weiterhin keine eindeutige Position ein, dies lässt den Eindruck erhärten, dass es sich hier um eine protektionistisches Gebärde handelt. Airbus betont, dass weltweit nur Indien den Superjumbo für reguläre Linienflüge nicht akzeptiere. Neben Singapore Airlines und Lufthansa möchte vor allem Emirates mit dem A380 nach Indien fliegen. Die Wirtschaft der Emirate ist auf den Gastarbeiterstrom aus Indien angewiesen und Emirates fungiert als grösster Zubringer. Die Fluggesellschaft aus Dubai möchte Indien seit langem mit dem A380 ansteuern, die Verkehrsrechte dazu bekommt die Airline jedoch nicht. An den Flughäfen liegt es nicht, New Delhi, Mumbai, Chennai und Kalkutta könnten den A380 bereits heute empfangen. Die A380 Hürde in Indien ist wohl Air India, welche ihre Marktanteile nicht an die Konkurrenten aus der Golfregion abgeben will.