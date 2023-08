A380 bricht Flug ab

Eine Airbus A380 Maschine der Singapore Airlines musste an den Pariser Flughafen zurückkehren, nachdem ein Treibwerk ausgestiegen war.

Der Airbus A380 startete gestern um 12.30 mit 444 Passagieren an Bord von Paris mit Ziel Singapore. Nach zwei Stunden und 45 Minuten in der Luft sahen sich die Piloten wegen eines Problems mit einem der vier Triebwerke gezwungen umzukehren. Das Flugzeug konnte sicher am Ausgangsflughafen gelandet werden, die Passagiere wurden vorübergehend in einem Hotel untergebracht. Gemäss Angaben der Verantwortlichen bei Singapore Airlines ist es zum ersten Mal zu solchen Problemen bei der genannten Maschine gekommen. Der A380 ist zwar auch fähig, mit nur drei Triebwerken zu fliegen, die Airline wollte jedoch kein unnötiges Risiko eingehen.

