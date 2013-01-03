A380 Terminal in Dubai nimmt Betrieb auf

Am 2. Dezember 2013 konnte Emirates das erste A380 Terminal der Welt für den Teilbetrieb eröffnen. Das neue Concourse A Terminal ist das einzige, ausschließlich für den A380 Betrieb gebaute Abfertigungsgebäude der Welt.

Als erster kommerzieller A380 Flug startete Emirates EK003 am 2. Dezember 2013 um 02 Uhr 30 Lokalzeit vom Concourse A Terminal Bereich 3 nach London Heathrow. In Zukunft können die Emirates Passagiere vom Concourse A Terminal zu weltweit über zwanzig A380 Destinationen starten. Über 500 Passagiere von Dubai nach London nutzten als erste Reisende die doppelstöckigen Fluggastbrücken, eines der Hauptelemente des neuen Terminals. Innerhalb des ersten Quartals 2013 wird Concourse A offiziell eröffnet und mit seinen 20 Gates vollständig betriebsfähig sein.