A380 Produktionsrate wird gesenkt

Airbus A380 (Foto: Airbus)

Ab 2019 sollen jährlich nur noch acht Airbus A380 die Endfertigung in Toulouse verlassen, das hat Airbus bekanntgegeben.

Während der Präsentation der Halbjahreszahlen wurde die Konzernleitung von Airbus auch auf die Produktion des weltweit größten Verkehrsflugzeuges Airbus A380 angesprochen. Auf die Frage eines Journalisten wie es beim A380 weitergehen soll, räumte Airbus ein, dass die Produktionsrate ab 2019 auf nur noch acht Maschinen im Jahr zurückgefahren werde.

Während der letztjährigen Farnborough Air Show hat Airbus über eine drastische Reduktion der Produktionsrate beim A380 informiert. Damals sah sich Airbus gezwungen, die A380 Produktion mangels neuer Bestellungen ab dem Jahr 2017 auf rund zwölf Flugzeuge mehr als zu halbieren. Nach siebenundzwanzig Maschinen im Jahr 2015 wurden im Jahr 2016 noch insgesamt achtundzwanzig A380 ausgeliefert. In diesem Jahr peilt Airbus die Aushändigung von zwölf Exemplare des A380 an. In den ersten sechs Monaten gingen zwei A380 an Etihad Airways, ein A380 an Qatar Airways und drei an Emirates Airlines.

Weil neue Aufträge fehlen, muss die Ausstoßrate nun noch weiter gedrosselt werden. Ab 2019 sollen laut Airbus nur noch acht A380 produziert werden. Airbus konnte für den Riesenvogel insgesamt 317 Festaufträge entgegennehmen, über die vergangenen zehn Jahre wurden 213 A380 Großraumflugzeuge ausgeliefert. Airbus hat also noch 104 A380 in den Auftragsbüchern.