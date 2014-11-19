A380 Passagierjubiläum bei British Airways

British Airways konnte am vergangenen Wochenende den millionsten Flugpassagier auf einem ihrer Airbus A380 begrüßen.

Am Samstag, den 15. November 2014, konnte British Airways auf ihrem Airbus A380 Flug BA268 von Los Angeles nach London Heathrow den millionsten A380 Passagier in Empfang nehmen. Der britische Flag Carrier hat den Langstreckenverkehr mit diesem Muster am 24. September 2013 auf der Route London Heathrow Los Angeles aufgenommen. Den ersten A380 hat BA im Juli gleichen Jahres übernommen. British Airways betreibt bereits acht A380, ein weiterer wird noch in diesem Jahr zur Flotte stoßen.

BA hat zwölf A380 gekauft und Verträge über sieben Optionen gezeichnet. Die A380 der Briten werden mit dem Rolls Royce Trent 900 angetrieben.

British Airways betreibt den A380 von London Heathrow aus nach Los Angeles, Singapur, Johannesburg, Kapstadt in Südafrika, Hongkong und Washington.

Die Airbus A380 Grossraumflugzeuge von British Airways sind für 469 Passagiere in vier Klassen ausgelegt. Im Oberdeck sind 55 Plätze in der World Traveller Plus Klasse zu finden, die Club World Klasse hat auf diesem Stockwerk 53 Sitze und 104 Sitze sind für die World Traveller Klasse installiert. Im unteren Hauptdeck sind 14 Sitze für Fluggäste in der ersten Klasse, 44 für Club World Passagiere und 199 für World Traveller Fluggäste zu finden.