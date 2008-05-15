A380 Auslieferungen für Singapore Airlines verspätet

Singapore Airlines erwartet sechs Airbus A380 im September diesen Jahres, weitere Lieferungen im Mai 2009 sollen sich aber verspäten.

Bis heute hat SIA vier der 19 bestellten A380 Jumbojets der EADS Einheit Airbus erhalten. Den ersten A380 erhielt SIA im Oktober 2007 mit einer Verspätung von 18 Monaten. Bis im März 2009 sollen weitere fünf Maschinen geliefert werden. Singapore Airlines hatte am Dienstag einen Nettogewinn von US$ 1,48 Milliarden für das Jahr 2008 bekannt gegeben.



