A380 über Louvre Abu Dhabi

Etihad Airbus A380 über Louvre Abu Dhabi (Foto: Etihad Airways)

Zur Eröffnung des Louvre Abu Dhabi bot Etihad Airways hunderten internationalen Besuchern am vergangenen Samstag ein ganz besonderes Erlebnis.

Die Airline flog mit einem Airbus A380 im Tiefflug über das von Jean Nouvel entworfene Kunsthaus und begrüßte das neue Museum so auf spektakuläre Art und Weise. Das für den Überflug ausgewählte Flaggschiff von Etihad Airways trug zusätzlich zu der für Etihad typischen Lackierung auf allen vier Triebwerken das offizielle Logo des Louvre Abu Dhabi, um auf die Eröffnung des Museums aufmerksam zu machen.

Exklusivität über dem Lichtregen

Etihad Airways nutzte den Überflug außerdem, um spektakuläre Luftbilder des Gebäudes aufzunehmen. Auch ein kurzes Video ist dabei entstanden: Im Auftrag der Airline ließ Ahmed Abdulqader, ein junger Regisseur aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, dafür Kameras auf dem Dach des A380 sowie im Innern des Museums installieren. Darüber hinaus waren zwei speziell ausgestattete Hubschrauber im Einsatz, die aus der Luft Aufnahmen vom Überflug über das Museum in Abu Dhabis Kulturviertel Saadiyat machten.

Etihad Airways bietet mit ihrer mehrfach ausgezeichneten Kabinenausstattung größten Komfort für ihre Gäste. Die Einrichtung von Etihads Airbus A380 und Boeing 787 ist inspiriert von Abu Dhabis Architektur und Landschaft – und auch vom Louvre Abu Dhabi. Denn Deckendesigns und Lichtprojektionen in den Boardingbereichen, der Lobby Lounge, der First Class und in der Residence im A380 sowie die stilvolle Wandbeleuchtung in den Business Studios beider Flugzeugtypen orientieren sich an der spektakulären Museumskuppel sowie an den Lichteffekten des Louvre Abu Dhabi. Diese ‚Lichtregen’ genannten Effekte verdankt das Gebäude einem teilweise transparenten Gewölbe: Es lässt Licht ins Innere des Kunsthauses – in einer Art, die an durch Palmen flimmernde Sonnenstrahlen in einer Wüstenoase erinnern soll.

Partnerschaft mit Airline

Etihad unterzeichnete im Oktober die erste exklusive Platin-Partnerschaft mit dem Louvre Abu Dhabi und ist damit offizieller Airline-Partner. Als Platin-Partner kooperiert Etihad Airways eng mit dem Museum in den Bereichen Marken-Partnerschaft, Marketing, sowie bei Veranstaltungen, Ausstellungen, dem kulturellen Austausch, der Logistik-Unterstützung, Inflight-Programmen und der Reiseverkehr-Unterstützung. Darüber hinaus soll Hala, das bei Etihad Airways das Destinations-Management verantwortet, gemeinsam mit dem Museum maßgeschneiderte Tour-Pakete fu?r Abu Dhabi entwerfen.

Auch Etihad Holidays, die Feriensparte der Airline, hat sich auf die Neueröffnung des Museums eingestellt: Mit neuen All-Inclusive-Reisepaketen kommen Gäste in den Genuss der vielen Sehenswürdigkeiten Abu Dhabis und ganz besonders des neuen Museums.

Etihad Airways