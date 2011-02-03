A380, keine Lieferungsverzögerungen für Emirates

Emirates Airline wird im laufenden Jahr sechs bis sieben Airbus A380 Superjumbos übernehmen können.

Emirates ist mit 90 bestellten A380 der grösste Kunde bei Airbus für diese Maschine, momentan betreibt die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Dubai bereits 15 Superjumbos, Ende Jahr werden es mindestens 20 sein, die auf dem Lang- und Mittelstreckennetz von Emirates verkehren werden. Bei dem A380 handelt es sich bei Emirates nach Aussagen der Geschäftsleitung nach wie vor um ein gutes Marketinginstrument, viele Flugpassagiere buchen nach wie vor Flüge um, damit sie mit dem Superjumbo fliegen können. Emirates spielte bereits mit dem Gedanken, die A380 Bestellungen auf 120 zu erhöhen.