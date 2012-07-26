A350 Vorderrumpf in Toulouse eingetroffen

Beim Airbus A350 geht es vorwärts. Mitte Juli 2012 ist der komplette Rumpfvorderteil für das erste Testflugzeug MSN1 im Endfertigungswerk Toulouse eingetroffen.

Der komplette Vorderrumpf ist 21 Meter lang und wurde im französischen Airbus Werk in Saint-Nazair zusammengebaut. Das grosse Bauteil wurde mit einem Beluga Transportflugzeug von Saint-Nazair nach Toulouse überflogen. Während den nächsten Arbeitsschritten werden nun der Vorderrumpf mit dem Mittelrumpf und dem hintersten Rumpfteil verbunden, bevor die Flügel und die übrigen Baugruppen angebaut werden können. Die vorgefertigten Teilkomponenten werden in unterschiedlichen Airbus Standorten zusammengebaut und während den nächsten Monaten ebenfalls mit dem Beluga Transporter zur Endfertigungsstrasse nach Toulouse überflogen.