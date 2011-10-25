A350 Höhenleitwerk wird montiert

Airbus hat in Spanien mit den Montagearbeiten für das erste Höhenleitwerk des Airbus A350 XWB begonnen.

Im Werk Getafe wurden die zwei Strukturteile des Höhenleitwerks zusammengesetzt, dies gab der Hersteller gestern Montag bekannt. Das Höhenleitwerk für den modernen Langstreckenjet hat eine Spannweite von 17 Metern. Während den nächsten Wochen werden an dem Leitwerk die elektrischen und hydraulischen Teilsysteme installiert. Nach Abschluss der Arbeiten wird das komplette Bauteil mit einem Beluga Transporter an die Endmontagelinie nach Toulouse überführt.