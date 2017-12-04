A330 Umbaufrachter an DHL ausgeliefert

Erster Airbus A330-300P2F für DHL (Elbe Flugzeugwerke GmbH)

DHL Express erhielt am 1. Dezember das erste von der Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW) umgerüstete A330-300 Passagier-zu-Frachtflugzeug (P2F).

Nach den erfolgreichen Testflügen im Oktober wurde EFW die Ergänzende Musterzulassung (STC) durch die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) im November verliehen. DHL Express hat Festbestellungen für insgesamt acht A330-300P2F abgeschlossen, Optionen für 10 weitere Umrüstungen sind ebenfalls gesichert.

"DHL Express freut sich sehr, die erste A330-300P2F in unserem internationalen Luftverkehrsnetz in den kommerziellen Betrieb zu bringen", sagte Geoff Kehr, SVP, Global Air Fleet Management bei DHL Express. "Das erste Flugzeug soll unser asiatischpazifisches Luftverkehrsnetz stärken und zusätzliche Kapazität und Effizienzsteigerung in einem Markt bringen, in dem wir ein dynamisches Express-Volumenwachstum sehen."

Dr. Andreas Sperl, Geschäftsführer der EFW, sagte: "Ich möchte mich aufrichtig für das Vertrauen von DHL Express bedanken, welches eine große Motivation für uns war. Wir sind sehr stolz, dass wir diesem Vertrauen mit der pünktlichen Auslieferung der A330- 300P2F gerecht werden. Diese Lieferung stellt einen Meilenstein in der Geschichte der EFW dar. Als modernster umgebauter Frachter der Branche wird der A330-300P2F die Betreiber mit der Fly-By-Wire-Technologie und 26 Vollcontainerpositionen im oberen Frachtdeck bestens unterstützen."

Herr Staatsminister Dr. Jaeckel unterstrich die Bedeutung für den attraktiven Wirtschaftsstandort Sachsen: „Das erste umgerüstete A330-300 Frachtflugzeug und die Zusammenarbeit mit dem Logistikkonzern DHL sind ein weiterer Beleg für die Kompetenz des Dresdner Unternehmens und der sächsischen Luftfahrtbranche. Diese ist strategisch von großer Bedeutung. Denn sie ist ein wichtiger Wachstumsmarkt und zugleich Vorreiter für neue Zukunftstechnologien und stärkt damit den gesamten Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Sachsen. Ein großes Plus ist, dass EFW sich in der gesamten Wertschöpfungskette engagiert und eng vernetzt ist mit Partnern in Wissenschaft und Wirtschaft.“

Das 2012 gestartete A330P2F-Programm ist eine Kooperation zwischen ST Aerospace, Airbus und EFW. Während ST Aerospace das Programm in der Entwicklungsphase führte und Airbus mit OEM-Daten und Zertifizierungsunterstützung zum Programm beitrug, leitet EFW die nun beginnende Industrialisierungsphase und das Marketing.

Das A330P2F-Programm hat zwei Varianten: die A330-200P2F und die größere A330- 300P2F. Letztere ist ideal geeignet, die internationalen Express-B2B- und E-CommerceFrachtmärkte zu bedienen, die typischerweise ein höheres Frachtvolumen und eine geringere Frachtdichte aufweisen. Das Flugzeug kann bis zu 62 Tonnen über 3.650 Seemeilen befördern und bietet gleichzeitig 20 Prozent mehr Ladevolumen und geringere Kosten pro Tonne als andere verfügbare Frachtflugzeugtypen mit einer ähnlichen Reichweite.

Elbe Flugzeugwerke GmbH