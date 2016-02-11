A321neo absolvierte Erstflug
11.02.2016 PS
Am Dienstag, den 9. Februar 2016, absolvierte der erste A321neo in Hamburg seinen erfolgreichen Jungfernflug.
Bei dem ersten A321neo handelt es sich um die Produktionsnummer MSN6839, die Maschine trägt die Immatrikulation D-AVXB. neo steht für new engine option, bei dem Antrieb erwartet Airbus bei dem überarbeiteten Design den größten Skaleneffekt bei der Effizienzsteigerung. Der erste A321neo wird durch zwei LEAP-1A von CFM International angetrieben. Der Jungfernflug dauerte fünf Stunden und neunundzwanzig Minuten. Airbus will den ersten A321 bereits Ende Jahr ausliefern.