A321neo absolvierte Erstflug

Airbus A321neo Erstflug (Foto: Airbus)

Am Dienstag, den 9. Februar 2016, absolvierte der erste A321neo in Hamburg seinen erfolgreichen Jungfernflug.

Bei dem ersten A321neo handelt es sich um die Produktionsnummer MSN6839, die Maschine trägt die Immatrikulation D-AVXB. neo steht für new engine option, bei dem Antrieb erwartet Airbus bei dem überarbeiteten Design den größten Skaleneffekt bei der Effizienzsteigerung. Der erste A321neo wird durch zwei LEAP-1A von CFM International angetrieben. Der Jungfernflug dauerte fünf Stunden und neunundzwanzig Minuten. Airbus will den ersten A321 bereits Ende Jahr ausliefern.