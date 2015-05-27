A320neo mit LEAP-1A steht in Flugerprobung

Airbus A320neo CFM International LEAP-1A (Foto: Airbus)

Der Airbus A320neo mit der zweiten Triebwerkoption, dem LEAP-1A von CFM International, hat am 19. Mai in Toulouse mit der Flugerprobung begonnen.

Am Steuer des ersten Testfluges waren die beiden Testpiloten Philippe Perrin und Malcolm Ridley, dabei wurden sie unterstützt durch die Flugtestingenieure Jean-Michel Pin, Tuan Do und Philippe Pupin. Der Testflug dauerte 4 Stunden und 25 Minuten und erreichte dabei eine Höhe von 39.000 Fuß. Bei dem Testflugzeug handelt es sich um die Baunummer MSN6419, die Maschine ist auf die Kennung F-WNEW immatrikuliert.

Airbus bestreitet das Flugtestprogramm mit insgesamt acht A320neo Prototypen und veranschlagt dabei rund 2.800 Flugstunden, inzwischen wurden bereits mehr als 400 Flugstunden absolviert.