A320neo LEAP-1A Antrieb ist zugelassen

Airbus A320neo LEAP-1A (Foto: Airbus)

Am 20. November 2015 hat CFM International die Zulassung des LEAP-1A Triebwerkes bekannt gegeben.

Bei dem LEAP-1A handelt es sich um die zweite Triebwerkoption für die Airbus A320neo Familie. Die Airbus Standardrumpfflugzeuge mit der new engine option verdanken ihre verbesserte Treibstoffeffizienz von rund zwanzig Prozent zu einem großen Teil der neuen Triebwerke. Das LEAP-1A ist das erste Triebwerk, das gleichzeitig die US-amerikanische FAA und die europäische EASA Zulassung erhalten hat. Im Flugtestprogramm stehen zwei A320neo mit dem LEAP-1A, der Erstflug erfolgte am 19. Mai 2015, inzwischen haben die beiden Maschinen mehr als 140 Flüge und 360 Flugstunden absolviert. Airbus will die Musterberechtigung für den A320neo mit der LEAP-1A Triebwerkoption im nächsten Jahr erreichen.