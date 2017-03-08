A320 von airberlin fliegt für Austrian

airberlin A320 Austrian Airlines (Foto: Austrian Airlines)

Am Vormittag des 7. März ist der erste Airbus A320 von airberlin in Austrian Airlines Bemalung unter der Flugnummer OS 779 zum Linienflug von Wien nach Skopje gestartet.

Der Jet mit der Registrierung D-ABZA ist der erste von fünf Airbus A320, der, mitsamt Crew im Rahmen einer Wet Lease Vereinbarung zwischen Austrian Airlines und airberlin, für Austrian Airlines im Einsatz sein wird. Die Crews tragen – wie bei einem Wet-Lease üblich – airberlin Uniformen. Die Flugzeuge fliegen mit dem Logo der Austrian Airlines und dem Zusatz „operated by airberlin“. „Mit den 5 Flugzeugen von airberlin nützen wir Marktchancen, um unsere führende Position am Heimatflughafen Wien zu stärken“, hat Austrian Airlines CEO Kay Kratky bereits zu Beginn der Kooperation erklärt. „Wir sind stolz darauf, dass wir in der Lage sind, die Marktkonsolidierung aktiv mitzugestalten.“ airberlin CEO Thomas Winkelmann sagte anlässlich des ersten Linienfluges: „Die Wet-Lease-Vereinbarung ist ein weiteres wichtiges Element auf dem Weg der Neustrukturierung von airberlin und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Austrian Airlines.“

Die Einflottung der weiteren Flugzeuge soll gestaffelt erfolgen. So soll der zweite Airbus A320 mit der Registrierung D-ABZC schon morgen, am 8. März 2017 an den Start gehen. Die weiteren drei werden in den nächsten Wochen, aber jedenfalls in den Monaten März und April 2017 zügig folgen. Die Flugzeuge werden - wie der Rest der Austrian A320 Flotte - auf den bestehenden Routen der Austrian Airlines eingesetzt.

Die Gesamtflotte der Austrian Airlines umfasst derzeit 81 Flugzeuge, davon 31 Flugzeuge der A320 Familie: sieben Airbus A319, 18 A320 und sechs A321. Mit dem Wet-Lease von airberlin sind in Summe 36 Flugzeuge in der Airbus Flotte bei Austrian Airlines im Einsatz.

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