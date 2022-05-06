A320 Rundflug und Besichtigung der Baade 152

Sundair Airbus A320 (Foto: Sundair)

Am 25. Mai bietet Niki Aviation & Holidays einen Rundflug am Flughafen Dresden an, der Flug wird durch Sundair mit einem Airbus A320 durchgeführt.

Während des ca. 40-minütigen Fluges an Bord eines Airbus A320 der Sundair, werden die Passagiere aus dem Cockpit detailliert über alle Abläufe informiert.

Bevor die Maschine startet, kann im Terminal der letzte erhaltene Rumpf der Baade 152 – des ersten deutschen Düsenverkehrsflugzeugs – besichtigt werden. Fragen werden fachkundig vom Kundendienst des Airports beantwortet.

Flugzeugwerke Dresden Baade 152 V1 (Archiv: Eberhard Kranz)

Tickets und weitere Informationen

Das Angebot ist unter https://aviationbyniki.com/product/rundflug-dresden/ zu Preisen ab 119,- Euro für Interessenten buchbar. Hier finden sie auch weitere Informationen zum Rundflug und zur Besichtigung des Flugzeugrumpfes.