A320 Rundflug und Besichtigung der Baade 152
06.05.2022 PS
Am 25. Mai bietet Niki Aviation & Holidays einen Rundflug am Flughafen Dresden an, der Flug wird durch Sundair mit einem Airbus A320 durchgeführt.
Während des ca. 40-minütigen Fluges an Bord eines Airbus A320 der Sundair, werden die Passagiere aus dem Cockpit detailliert über alle Abläufe informiert.
Bevor die Maschine startet, kann im Terminal der letzte erhaltene Rumpf der Baade 152 – des ersten deutschen Düsenverkehrsflugzeugs – besichtigt werden. Fragen werden fachkundig vom Kundendienst des Airports beantwortet.
Über die Baade 152
Tickets und weitere Informationen
Das Angebot ist unter https://aviationbyniki.com/product/rundflug-dresden/ zu Preisen ab 119,- Euro für Interessenten buchbar. Hier finden sie auch weitere Informationen zum Rundflug und zur Besichtigung des Flugzeugrumpfes.