A Merry Christmas!

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche und fröhliche Weihnachtszeit. Wir hoffen, dass der Weihnachtsmann die richtige Eskorte findet, um auch Euch mit schönen Gaben und guten Wünschen zu beschenken!

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Flugzeugfreunde

Vielen Dank, dass Sie unsere moderne Informationsplattform so rege benutzen. Tagtäglich bereitet unser Redaktionsteam mit großer Freude und tollem Engagement die wichtigsten Luftfahrt News aus der Welt der Airliner, General Aviation und Militärluftfahrt auf.