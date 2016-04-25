9000ste Boeing 737 ausgeliefert

9000th Boeing 737 geht an China United Airlines (Foto: Boeing)

Der Flugzeugbauer aus Seattle konnte am 21. April 2016 die neuntausendste Boeing 737 ausliefern. Bei der Jubiläumsmaschine handelt es sich um eine Boeing 737-800 an China United Airlines.

Die 8000ste Boeing 737 wurde exakt vor zwei Jahren ausgeliefert, es war eine Boeing 737-900ER für United Airlines. Was mit der Boeing 737-100 am 19. Februar 1965 begann, mündete in die erfolgreichste Verkehrsflugzeugfamilie, kein anderes Linienflugzeug wurde bis heute mehr verkauft und gebaut als die Boeing 737. Die Maschine wurde ursprünglich für rund 90 bis 130 Fluggäste ausgelegt und dadurch in die gleiche Kategorie wie die DC-9 und BAC 111 positioniert, welche bereits am Markt eingeführt waren.

Die erste Boeing 737-100 startete am 9. April 1967 zu ihrem Jungfernflug, das Flugtestprogramm konnte bereits am 21. Dezember 1967 mit der Musterzulassung abgeschlossen werden. Die Boeing 737-200 hat Ende April 1968 bei United Airlines den Linienbetrieb aufgenommen. Heute ist die Boeing 737-900ER das größte Muster in der Familie und mit der neuen MAX Variante hat die 737 noch eine lange Zukunft vor sich.

Bis heute konnte Boeing mehr als 13.000 Bestellungen für die 737 entgegennehmen. Aktuell baut Boeing 45 Boeing 737 pro Monat, bis zum Jahr 2019 soll die monatliche Produktionsrate auf 57 Maschinen gesteigert werden.