8000ste Boeing 737 ausgeliefert

Der Flugzeugbauer aus Seattle konnte am 16. April 2014 die achttausendste Boeing 737 ausliefern. Bei der Jubiläumsmaschine handelt es sich um eine Boeing 737-900 für United Airlines.

Was mit der Boeing 737-100 am 19. Februar 1965 begann, mündete in die erfolgreichste Verkehrsflugzeugfamilie, kein anderes Linienflugzeug wurde bis heute mehr verkauft und gebaut als die Boeing 737. Die Maschine wurde ursprünglich für rund 90 bis 130 Fluggäste ausgelegt und dadurch in die gleiche Kategorie wie die DC-9 und BAC 111 positioniert, welche bereits am Markt eingeführt waren. Die erste Boeing 737-100 startete am 9. April 1967 zu ihrem Jungfernflug, das Flugtestprogramm konnte bereits am 21. Dezember 1967 mit der Musterzulassung der Boeing 737-100 und Boeing 737-200 abgeschlossen werden. Die Boeing 737-200 hat Ende April 1968 bei United Airlines den Linienbetrieb aufgenommen. Heute ist die Boeing 737-900 das grösste Muster in der Familie und mit der neuen MAX Variante wird die 737 noch eine lange Zukunft vor sich haben. Bis heute konnte Boeing mehr als 11.700 Bestellungen für die 737 entgegennehmen.