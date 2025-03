80 Jahre TAP Air Portugal

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

Die portugiesische Fluggesellschaft TAP Air Portugal feiert das 80-jährige Jubiläum und blickt auf eine bewegte und erfolgreiche Geschichte zurück.

1945 von Humberto Delgado gegründet. Nach langer Vorbereitung führte die Transportes Aéreos Portugueses, wie die Airline damals noch hieß, am 19. September 1946 mit einer DC-3 Dakota ihren ersten offiziellen Flug zwischen Lissabon und Madrid durch. 80 Jahre später ist die TAP das größte Vorzeigeobjekt Portugals in der Welt und gehört zu den Top 3 der größten nationalen Exporteure. Im Jahr 2024 beförderte das Unternehmen mehr als 16 Millionen Passagiere.

Mit einer Flotte von 99 Flugzeugen wird die nationale Fluggesellschaft in diesem Sommer 84 Städte anfliegen, 10 in Nordamerika, 14 in Südamerika, 12 in Afrika, 6 in Portugal und 42 im übrigen Europa. Insgesamt wird die TAP im Sommer 2025 mehr als 1250 Flüge pro Woche durchführen. Die jüngsten Erweiterungen des Streckennetzes umfasst die Flüge Lissabon – Los Angeles, Porto – Boston, Terceira – S. Francisco und die Wiederaufnahme der Flüge nach Porto Alegre.

TAP wurde von Airline Ratings im Jahr 2025 als die sicherste Fluggesellschaft in Europa ein- gestuft, im weltweiten Ranking belegt sie Platz 11.

Luís Rodrigues, Präsident der Fluggesellschaft, ist der Ansicht, dass:

wir einen historischen Meilenstein feiern, nämlich das 80-jährige Bestehen von TAP Air Portugal. In diesen acht Jahrzehnten hat sich TAP von einer kleinen Fluggesellschaft mit zwei Flugzeugen zu einer Referenz in der Weltluftfahrt entwickelt, die Portugal mit der Welt verbindet – mit bester Qualität, Innovation und Engagement.

Diese Reise wurde durch den unermüdlichen Einsatz tausender Mitarbeiter und das Vertrauen unserer Kunden und Partner ermöglicht. Wir haben uns Herausforderungen gestellt, Widrigkeiten überwunden und uns immer wieder neu erfunden, um auch künftig höher zu fliegen.

Wir blicken heute mit Ehrgeiz und Entschlossenheit in die Zukunft und investieren in die Modernisierung unserer Flotte, in Nachhaltigkeit und in die kontinuierliche Verbesserung des Kundenerlebnisses. TAP wird weiterhin eine Brücke zwischen den Kontinenten sein, die Kultur und Wirtschaft Portugals fördern und ein Symbol für unser Land in der Welt bleiben. Allen, die Teil dieser Geschichte sind – Mitarbeitern, Passagieren und Partnern – gilt unser tiefster Dank. Mögen die kommenden Jahre noch erfolgreicher werden,

so Luís Rodrigues abschließend.

Neuer Werbefilm feiert Premiere auf der BTL

Auf der Tourismusmesse BTL, die vor einigen Tagen in Lissabon stattfand, präsentierte TAP Air Portugal auch ein neues Imagevideo, das die Rolle der Airline als Portugals weltweit größtes Aushängeschild untermauert. In diesem Film werden die TAP-Flugzeuge als nationales Territorium dargestellt, das die portugiesische Gastfreundschaft und die portugiesischen Werte zu jedem Zielort mitnimmt. TAP ist mehr als eine Fluggesellschaft, sie ist ein Symbol der nationalen Identität, in der jeder Mitarbeiter die Aufgabe hat, alle Passagiere mit der Herzlichkeit und Authentizität zu empfangen und zu betreuen, die Portugal zu einem einzigartigen Reiseziel machen. Hier geht’s zum neuen TAP-Film.

Buch „Voar É Preciso“ im Rahmen des 80-jährigen Jubiläums vorgestellt

In dem Buch „Voar É Preciso“ (auf Deutsch: „Fliegen ist eine Notwendigkeit“) sind über 700 größtenteils unveröffentlichte Fotografien vereint, die die acht Jahrzehnte lange Geschichte der TAP zeigen. Darin wird das Leben der Fluggesellschaft anhand ihrer Flugzeuge erzählt, die im Laufe der Zeit die Rolle von Hauptfiguren in der Geschichte übernommen haben. Anhand ihrer Herkunft, ihrer strategischen Bedeutung für die Fluggesellschaft, der Städte, die sie angeflogen haben, und der Strecken, die sie eröffnet haben, wird erzählt, wie diese Flugzeuge dazu beigetragen haben, dass sich TAP im Laufe der Jahre zu einer erfolgreichen Fluggesellschaft entwickelt hat.

Das Buch erscheint auf Portugiesisch und Englisch und enthält Dutzende von Grafiken, Streckenkarten und Flugzeugprofilen. Es listet die gesamte TAP-Flotte mit den Daten der Erstflüge auf, von der Übergabe an die Gesellschaft bis zum ersten und letzten regulären Flug. Die Macher dieses Buches sind Rita Tamagnini, Direktorin für Unternehmenskommunikation und öffentliche Angelegenheiten bei TAP Air Portugal und Gianfranco Beting, Fotograf, brasilianischer Geschäftsmann und Führungskraft in der Branche.

Neue Küchenchefs, neue Talente, neue Bordverpflegung bei Local Stars

Im Rahmen der Feierlichkeiten zu ihrem 80-jährigen Bestehen kündigte die Fluggesellschaft die Neuauflage des erfolgreichen Catering-Programms „Local Stars“ an.

Sechs Talente aus der portugiesischen Gastronomie sind diesmal bei der Aktion dabei – drei Frauen und drei Männer. Jeder Chefkoch wird zwei komplette Menüs kreieren, und jedes dieser Menüs wird zwei Monate lang auf Langstreckenflügen ab Lissabon in der Business Class serviert. Das erste wird von der Köchin Ana Moura von der Alentejo-Küste verantwortet, die mit TAP in die Welt hinausfliegt und im kommenden April an Bord sein wird.

Die Köche Marco Almeida aus Coimbra, Lídia Brás aus Trás-os-Montes, Ricardo Luz aus der Algarve, Rita Magro aus Porto und António Galapito aus Negrais gehören ebenfalls zur Besetzung der neuen Staffel von „Local Stars“.

Status For Life ist der neue Miles&Go-Vorteil

Sofia Lufinha, TAPs Chief Customer Officer, präsentierte auf der BTL auch den Status For Life, eine neue Aktion, mit der die Airline all diejenigen wertschätzen und belohnen möchte, die im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Fluggesellschaft stehen und für deren Zufriedenheit alle Mitarbeitenden täglich ihr Bestes geben: die Kunden.

TAP verleiht den Gold- und Navigator-Status For Life an Kunden, die in der Vergangenheit auf den Flügen der Gesellschaft – Daten sind seit 1998 verfügbar – bereits mehr als zwei bzw. drei Millionen Meilen gesammelt haben.

Mit For Life werden die mit TAP geflogenen Statusmeilen ab dem Zeitpunkt der Registrierung des Kunden bei Miles&Go gezählt und im reservierten Bereich von FlyTAP.com angezeigt. Alle Kunden werden so in der Lage sein, ihre Fortschritte in Echtzeit zu verfolgen.

TAP Air Portugal