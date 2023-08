787 für statische Tests fertig gestellt

Gestern Abend konnte Boeing die fertige Boeing 787 Dreamliner für die Statiktests von der Endfertigungshalle in das Gebäude für die Festigkeitstests überführen.

Einige Endfertigungsschritte an der Testzelle werden noch während der Installationen an die Prüfeinrichtungen vorgenommen. Die statischen Prüfungen werden im Sommer aufgenommen. An dieser 787 Zelle werden normale und abnormale Belastungsszenarien durchgespielt, um die Festigkeit der Flugzeugstrukturen zu verifizieren. In der Fertigungshalle wurde nun Platz für den Bau des dritten Dreamliner Prototyps geschaffen.