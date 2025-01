75 Jahre KLM am Flughafen Düsseldorf

KLM Cityhopper Embraer E195-E2 (Foto: Embraer)

Der 2. Januar 2025 ist ein besonderer Tag in der Geschichte des Düsseldorfer Flughafens: Seit genau 75 Jahren verbindet KLM Royal Dutch Airlines die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens mit ihrem Drehkreuz Amsterdam-Schiphol.

Diese Verbindung zählt zu den traditionsreichen in Europa und ist sowohl für Geschäftsreisende als auch Urlauber von Bedeutung.

75 Jahre Kontinuität und Vertrauen

Am 2. Januar 1950 landete der erste KLM-Flug aus Amsterdam auf dem Flughafen Düsseldorf. Seither ist die Strecke eine feste Größe im Flugplan geblieben. Selbst während der Corona-Pandemie hielt KLM die Verbindung aufrecht und bot auch in herausfordernden Zeiten regelmäßige Flüge an. Aktuell fliegt KLM bis zu fünfmal täglich zwischen Düsseldorf und Amsterdam.

Herzlichen Glückwunsch an KLM zu 75 Jahren am Flughafen Düsseldorf! Unsere Partnerschaft ist geprägt von Verlässlichkeit und Vertrauen – Qualitäten, die die Airline und unseren Airport verbinden,

erklärt Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH.

Mit den fünf täglichen Verbindungen können Passagiere aus Düsseldorf und der Region an unserem Drehkreuz in Amsterdam-Schiphol auf ein Streckennetz von 160 Destinationen auf der ganzen Welt zugreifen. Wir freuen uns sehr, dass diese traditionsreiche Verbindung nach Düsseldorf über so viele Jahrzehnte Bestand hat,

betont Carl Schelleman, Deutschland-Direktor Air France-KLM.