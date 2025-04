70 Jahre Flughafen Nürnberg

Eurowings Airbus A320 startet am Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Innerhalb der 70 Jahre seit seiner Eröffnung ist der Nürnberger Flughafen von einem bescheidenen Start- und Landeplatz im Nürnberger Knoblauchsland zum pulsierenden Verkehrsknoten von europäischem Rang herangewachsen.

Bei allem Fortschritt und Wachstum blieben die vielgelobte Übersichtlichkeit mit kurzen Wegen, die hohe Servicequalität und der fränkische Charme erhalten. Getreu dem Slogan: Entspannt abheben. Ein Glück für jährlich über 4 Millionen Menschen, die zu rund 65 Nonstop-Zielen starten oder landen können.

Der Airport Nürnberg hat sich in seiner 70-jährigen Geschichte zu einem wichtigen Standortfaktor entwickelt,

so Geschäftsführer Dr. Michael Hupe.

Erst ein leistungsfähiger Flughafen, wie wir ihn mit dem Airport Nürnberg haben, macht eine Stadt zur Metropole, eine Region zur Metropolregion und einen Forschungs- und Wirtschaftsstandort zum Global Player.

Mut und Innovationsgeist prägten bereits die Entstehungsgeschichte Anfang der 50er Jahre, als die Stadt Nürnberg und der Freistaat Bayern den ersten Flughafen-Neubau nach dem Krieg auf den Weg brachten. Fünf Jahre später war es soweit: Als erstes Passagierflugzeug landete am Eröffnungstag, dem 6. April 1955, um 10:20 Uhr eine Convair 340 der Lufthansa mit Bundesverkehrsminister Hans-Christoph Seebohm an Bord. Den Neubau in sachlich-funktioneller 50er-Jahre-Architektur bezeichnete der Minister als „schönes und erhebendes Symbol für den Aufbauwillen eines Volkes, das aus einem gigantischen Trümmerhaufen sich wieder ein lebenswertes Leben geschaffen hat“.

Eröffnung Flughafen Nürnberg, 06. April 1955, Convair 340 (Foto: Flughafen Nürnberg)

Ein schneller Flug über die Jahrzehnte:

Die Fünfziger

Zu den ersten Airlines zählen neben Lufthansa auch Air France und KLM. Die Zahl der Beschäftigten am Standort liegt bei rund 330 (heute sind es über 4.000). Die drei Fluggesellschaften der ersten Stunde fliegen noch heute zu ihren Drehkreuzen in Frankfurt, Paris und Amsterdam, von wo aus sie Menschen in alle Welt bringen.

Die Sechziger

1960 freut sich das Flughafenteam über 100.000 Fluggäste (heute über 4 Millionen). 1963 läuft der Touristikverkehr richtig an: Erste Ziele sind Mallorca und die Adria. Die legendäre PanAm setzt 1965 erstmals die düsenbetriebene Boeing 727 im Berlin-Verkehr ein. Dafür wird die Startbahn von 1.900 auf die heutige Länge von 2.700 Metern verlängert.

Nürnberg Flugdienst (Foto: Flughafen Nürnberg)

Die Siebziger

Ein eigenes Terminal für die Luftfracht (heute Cargo Center 1) nimmt 1971 den Betrieb auf. Im gleichen Jahr hebt erstmals eine Boeing 747 „Jumbojet“ ab. 1975 geht der Nürnberger Textil Unternehmer Hans-Rudolf Wöhrl mit seinem Nürnberger Flugdienst (NFD) in die Luft, aus dem später die Eurowings wird.

Die Achtziger

Ein neues Fluggastterminal mit großer Besucherterrasse und Restaurant ersetzt 1981 den aus der Mode gekommenen Altbau. Die Millionengrenze bei den Passagierzahlen wird 1986 geknackt.

Concorde auf dem Flughafen Nürnberg 21. Juli 1983 (Foto: Flughafen Nürnberg)

Die Neunziger

1992 kann zum ersten Mal ein Flugzeug an einer der neuen Fluggastbrücken, auch „Finger“ genannt, andocken. 1993 wird – für Nürnberg eher selten – eine Fernstrecke in das brasilianische Salvador de Bahia im Flugplan aufgenommen. Ab 1999 bringt die U-Bahnlinie U2 Fluggäste in knapp 12 Minuten vom Airport bis zum Hauptbahnhof.

Die 2000er

Erfolgsmodell Air Berlin-Drehkreuz: Flugzeuge mit Urlaubern aus ganz Deutschland kommen in Nürnberg an, steigen in die entsprechenden Flugzeuge zu ihren endgültigen Reisezielen um und heben ab in Richtung Sonne! Reibungslos und harmonisch verläuft der Transfer von 15.000 zusätzlichen Fluggästen und 350 Extraflügen im Rahmen der Fußball-WM 2006, bei der Nürnberg eine Gastgeberstadt ist.

Air Berlin Drehkreuz am Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Die 2010er

Ende einer Ära: Das Air Berlin-Drehkreuz wird im Winter 2012/2013 eingestellt. Airlines kommen und gehen, die Passagierzahlen steigen wieder, und die Nachfrage wird auch dank Low Cost Angeboten immer besser bedient. Die neue Marke „Albrecht Dürer Airport Nürnberg“ wird 2014 der Öffentlichkeit vorgestellt. Rekord: Noch nie in der Geschichte des Airports werden so viele Passagiere gezählt wie 2018: 4,467 Millionen!

Die 2020er

Ab 2022 steigt das Reisefieber nach der coronabedingten Pause wieder kräftig an, so dass die 4-Millionen-Marke 2024 bei den Passagierzahlen erneut überschritten wird. Rund 65 Ziele füllen den Flugplan, nach Ryanair und Corendon Airlines eröffnen auch Eurowings und Marabu Airlines eigene Basen in Nürnberg.

Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Großes Flughafenfest zum 70. Geburtstag

Das 70-Jährige will gefeiert werden! Alle Flughafenfreundinnen und -freunde sind herzlich zu einem Fest am Sonntag, 25. Mai 2025, von 11 bis 17 Uhr auf dem Flughafengelände eingeladen.

Hautnah lässt sich die Faszination Luftfahrt auf der Freifläche U1 (neben dem Tower) erleben, wo eine Ausstellung von Flugzeugen und Vorfeldfahrzeugen zu bestaunen ist. Auf der Wiese direkt gegenüber bietet das Umweltdorf interessante Einblicke in Themen wie Artenvielfalt, Energiekonzept mit Photovoltaik oder Schallschutz.

Auf dem Parkplatz P7 zeigen Flughafenfeuerwehr und Polizei ihre Fahrzeuge und Ausstattungen. Natürlich gibt es auch Vorführungen, etwa mit den Spürhunden des Zolls. Wer abheben möchte, kann dies bei Rundflügen in Kleinflugzeugen des Aero Clubs, und wer auf dem Boden bleiben möchte, nimmt an Busrundfahrten übers Vorfeld teil. Auch für die jüngsten Gäste wird viel geboten: Das umfangreiche Kinderprogramm umfasst zahlreiche Aktionsflächen sowie Kinderschminken.

Ein so volles Programm macht hungrig: Neben den Bistros im Terminal mit Pizza und Pasta, Bäcker und McDonald’s wird es wieder Foodtrucks geben.

