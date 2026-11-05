70 Jahre British Airways am Flughafen Wien

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

Der Flughafen Wien und British Airways feiern ein besonderes Jubiläum: Seit 70 Jahren verbindet die britische Fluggesellschaft Wien mit London und zählt damit zu den traditionsreichsten internationalen Airline-Partnern am Standort.

Die Verbindung zwischen den beiden europäischen Hauptstädten ist seit Jahrzehnten von großer Bedeutung für den Geschäftsreiseverkehr, den Tourismus und die internationale Erreichbarkeit Österreichs. Heute fliegt British Airways bis zu vier Mal täglich von Wien nach London Heathrow und bietet über das internationale Drehkreuz zahlreiche Weiterflugmöglichkeiten in die ganze Welt. Die gemeinsame Geschichte reicht sogar noch weiter zurück: Bereits 1946 landete mit einer Maschine der British European Airways (BEA), einer Vorgängergesellschaft der heutigen British Airways, das erste zivile Flugzeug in Schwechat – acht Jahre vor Aufnahme des Betriebs durch die Wiener Flughafenbetriebsgesellschaft.

London zählt seit vielen Jahren zu den beliebtesten Kurzstreckendestinationen ab Wien. British Airways trägt mit bis zu vier täglichen Flügen nach London Heathrow und den weltweiten Anschlussmöglichkeiten wesentlich dazu bei. Die erfolgreiche Entwicklung dieser traditionsreichen Verbindung ist auch das Ergebnis unserer langjährigen guten Partnerschaft. Wir gratulieren British Airways herzlich zum 70-jährigen Jubiläum und freuen uns darauf, die Zusammenarbeit und das Flugangebot gemeinsam weiterzuentwickeln,

erklärt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Wir sind sehr stolz darauf, das 70-jährige Jubiläum unserer Flugverbindung nach Wien zu feiern. Dieser Meilenstein unterstreicht unser langjähriges Engagement, Österreich mit Großbritannien und darüber hinaus mit der Welt zu verbinden. Wien ist seit sieben Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil unseres Streckennetzes und wir freuen uns darauf, auch in den kommenden Jahren zahlreiche Fluggäste an Bord begrüßen zu dürfen,

ergänzt Neil Chernoff, Chief Planning and Strategy Officer von British Airways.

Wien–London: Verbindung mit internationaler Bedeutung

Die Geschichte der Verbindung zwischen Wien und London reicht weit zurück: Bereits 1946, acht Jahre vor der Inbetriebnahme des Flughafen Wien, landete mit einer Douglas DC-3 der British European Airways (BEA) die erste zivile Maschine der Airline in Wien. Als die Wiener Flughafenbetriebsgesellschaft 1954 ihren operativen Betrieb aufnahm, zählte BEA, eine Vorgängergesellschaft der heutigen British Airways, zu den ersten internationalen Fluggesellschaften am neuen Standort. Am 7. Oktober 1956 nahm die Airline schließlich die Linienflugverbindung zwischen London und Wien auf. Heute verbindet British Airways Wien direkt mit ihrem Heimatdrehkreuz London Heathrow. Die Strecke wird aktuell bis zu vier Mal täglich bedient und ist sowohl für Geschäftsreisende als auch für den Tourismus von großer Bedeutung. Über den Hub London Heathrow bietet British Airways zahlreiche Anschlussmöglichkeiten zu Destinationen weltweit.

Über das Streckennetz von British Airways

Als nationale Fluggesellschaft Großbritanniens bedient British Airways gemeinsam mit ihren Partnerfluggesellschaften mehr als 200 Destinationen in über 65 Ländern. Die Airline bietet ihren Fluggästen ab London Verbindungen zu mehr Reisezielen als jede andere Fluggesellschaft. Passagiere von British Airways profitieren von einem der weltweit umfangreichsten Streckennetze mit zahlreichen nationalen und internationalen Flugverbindungen sowie attraktiven Flugzeiten ab zentral gelegenen Flughäfen. British Airways operiert von drei großen Londoner Flughäfen: London Heathrow, London Gatwick und London City. Das Streckennetz wird laufend überprüft und weiterentwickelt. Zu den jüngsten Erweiterungen im Jahr 2026 zählen unter anderem Colombo in Sri Lanka und Melbourne in Australien.

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