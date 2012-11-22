66 Verletzte nach heftigen Turbulenzen

Auf dem Flug von Havanna nach Milano Malpensa geriet eine Boeing 767-300 von Neos über dem Nordatlantik in heftigste Turbulenzen, dabei gab es 66 Verletzte.

Beispiel 1:

Kartenausschnitt zwischen Nordamerika und Europa auf Flugfläche 320 (32.000 Fuss) das Turbulenzband ist mit einer gestrichelten Linie bereits eingezeichnet. Hier trifft eine starke Windänderung von 80 Knoten auf zudem wechselt die Windrichtung um mehr als 90 Grad und die Temperatur verändert sich um 6 Grad. Hier ist mit mittleren bis starken Turbulenzen zu rechnen.

An Borde der Boeing 767-300 befanden sich 268 Passagiere und zehn Besatzungsmitglieder. Der Zwischenfall ereignete sich am Montag, dem 19. November 2012, die Maschine befand sich rund zwei Stunden in der Luft und wurde durch die Flugsicherung New York Oceanic Control betreut. Die Boeing 767-300 verzeichnete während dem Durchflug des turbulenten Gebietes eine Höhenabweichung von rund 1.000 Fuss. 35 Personen mussten nach dem Zwischenfall durch zwei Ärzte, die sich unter den Passagieren befanden, medizinisch versorgt werden. Der Flug konnte planmässig fortgesetzt werden. Wie kann es auf einem solchen Flug, bei schönstem Wetter zu solchen Turbulenzen kommen? In der Region über dem Nordatlantik treffen zwei unterschiedliche Luftmassen aufeinander. Aus dem Norden fliesst kalte maritime Polarluft ein und trifft über weiten Teilen des Atlantiks auf maritime Tropikluft aus südwestlicher Richtung. An solchen Luftmassengrenzen können bei speziellen Umständen heftige Turbulenzzonen entstehen, die in seltenen Fällen zu solchen Zwischenfällen führen können. Die Vorhersage von solchen Turbulenzen ist nicht einfach, die Flugsicherung und die Wetterdienste sind meistens auf PIREPs angewiesen, das heisst, die Piloten erstatten an die Flugsicherung eine Meldung, falls sie solche Turbulenzbänder durchfliegen. Die Flugsicherung wiederum leitet die Meldung an den Wetterdienst weiter und der kann dann eine Meldung herausgeben. Deutliche Zeichen für starke Turbulenzen, die bei strahlend blauem Himmel zu erwarten sind, diese Turbulenzen werden in der Fachsprache als Clear Air Turbulences bezeichnet, sind starke Richtungsänderungen des Windes auf den Windkarten, grosse Temperaturänderungen über eine kurze Distanz oder starke Windänderungen.

Beispiel 2:

Über dem Nordatlantik trifft Polarluft auf Tropenluft Karte auf Flugfläche 380 (38.000 Fuss), hier ändert sich die Temperatur der Luftmassen um mehr als 10 Grad, in diesem Fall ist mit stärksten Turbulenzen zu rechnen.

Text: Captain Robert Kühni