60 Jahre Airport Nürnberg

60 Jahre Airport Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Vor 60 Jahren, am 6. April 1955, wurde der „Flughafen Nürnberg-Kraftshof“ eröffnet. „Nürnberg jetzt in der Weltluftfahrt“, titelte die Nürnberger Zeitung am nächsten Tag.

Die Stadt war vom Krieg noch gezeichnet, aber zwischen den Äckern des Knoblauchslandes entstand ein Zukunftsprojekt: Der erste neu gebaute Verkehrsflughafen in Deutschland nach dem Krieg. Er war damals schon Nordbayerns Tor zur Welt vor den Toren der Stadt.

„Die Anfänge waren bescheiden […] Ein Lokal mit Gartenwirtschaft schloss direkt ans Vorfeld an. Wenn die Flugzeuge ihre Motoren starteten, wehte es mitunter die Sonnenschirme um“, erinnert sich Kurt Raum, Jahrgang 1937, langjähriger Pressesprecher des Flughafens. Heute, 60 Jahre später, gehört der Albrecht Dürer Airport Nürnberg zu den Top 10 der deutschen Verkehrsflughäfen und zählt zu den Wirtschaftsmotoren der Region. „Der Airport ist in der Metropolregion Nürnberg fest verwurzelt. Die meisten Franken sind mit ihm aufgewachsen. Er ist seit 60 Jahren unser Tor zur Welt und hat sich zeitgemäß weiterentwickelt“, so Dr. Michael Hupe, Flughafengeschäftsführer.

Der Flughafen feiert dieses Jahr 60. Geburtstag. Am Sonntag, den 14. Juni 2015 feiern wir nicht nur unser Jubiläum, sondern auch den Tag der Luftfahrt. Von 11 bis 17 Uhr können Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Flugzeuge ansehen, Flugsimulatoren ausprobieren, in den Einsatzfahrzeugen der Flughafenfeuerwehr probesitzen – unsere Gäste erwartet ein buntes Programm. Außerdem stehen viele Experten des Flughafens für Gespräche bereit und geben Einblicke in die Arbeit, die getan werden muss, damit die Fluggäste am Albrecht Dürer Airport Nürnberg entspannt abheben können.

Ein kulinarisches Highlight garantieren die beliebten Foodtrucks, die unser bestehendes gastronomisches Angebot an diesem Tag ergänzen.

Alle sind herzlich eingeladen, am 14. Juni 2015 von 11 bis 17 Uhr das 60-jährige Jubiläum und den Tag der Luftfahrt am Albrecht Dürer Airport Nürnberg mit uns zu feiern.

Den ausführlichen historischen Hintergrund finden Sie unter www.facebook.com/airportnue. Dort informieren wir Sie aktuell zu den Aktivitäten rund um das 60-jährige Jubiläum.

Flughafen Nürnberg