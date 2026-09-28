500ste Citation Latitude fertiggestellt

Cessna Citation Latitude 500ste Maschine (Foto: Cessna)

Textron Aviation hat kürzlich das Rollout der 500sten Cessna Citation Latitude gefeiert, dieser Meilenstein unterstreicht die Beleibtheit dieses Midsize Business Jets.

Die Cessna Citation Latitude wurde an der NBAA 2011 lanciert und hat im Juni 2015 die US-amerikanische FAA-Zulassung erhalten. Seit der ersten Kundenauslieferung am 27. August 2015 sind nun bereits 500 Maschinen dieses Typs produziert worden.

Cessna Citation Latitude (Foto: Cessna)

Eric Cardinali, Senior Vice President für die Produktion, sagte zu dem Jubiläum:

„Das Rollout der 500. Citation Latitude ist ein Zeugnis für die Mitarbeiter, die dieses Flugzeug täglich mit Hingabe und Stolz fertigen. Hinter jedem Flugzeug steht ein Team, das sich der Bereitstellung der Qualität und handwerklichen Präzision verschrieben hat, die unsere Kunden erwarten. Dieser Meilenstein ist nur dank des Könnens unserer Belegschaft und des Vertrauens möglich, das Kunden weiterhin in unsere Produkte setzen.“

Cessna Citation Latitude (Foto: Cessna)

Die Cessna Citation Latitude kann maximal neun Passagiere aufnehmen. Der Midsize Business Jet verfügt bei einer hohen Reisefluggeschwindigkeit über eine Reichweite von bis zu 2.700 Nautischen Meilen (5.000 km), die maximale Reisegeschwindigkeit liegt bei 446 Knoten (826 km/h). Bei der wirtschaftlichsten Reisefluggeschwindigkeit kann die Citation Latitude sogar Nonstop Entfernungen von 2.850 Nautischen Meilen (5.278 km) überwinden. Die Latitude kann bei ihrem höchsten Abfluggewicht in 23 Minuten auf eine Flughöhe von 43.000 Fuß (13.106 m) steigen, die maximal zugelassene Reiseflughöhe gibt Cessna mit 45.000 Fuß (13.716) an. Der Jet kostete bei seiner Einführung rund 15 Millionen US Dollar.