5000ste Next-Generation Boeing 737 fertig

Bei der Jubiläumsmaschine handelt es sich um eine modifizierte Boeing 737-700C für die US Navy.

Boeing hat letzte Woche die fünftausendste Next-Generation 737 fertiggestellt. Das Flugzeug ist ein C-40A Clipper, eine modifizierte 737-700C, die nach ihrer Auslieferung als Transportflugzeug bei der US Navy dienen wird. Zu den militärischen Varianten der Boeing 737 gehören das P-8 Maritime Patrol Flugzeug, das Airborne Early Warning and Control (AEW&C) Flugzeug sowie die C-40. Boeing liegen aktuell 6.804 Bestellungen für Next-Generation 737 und 2.109 Aufträge für 737 MAX Flugzeuge vor. Insgesamt haben die Bestellungen für die 737 Familie die Marke von 12.000 Bestellungen überschritten, darunter die 737 Classic Series sowie mehr als 100 Bestellungen für militärische Varianten.