300. Pilatus PC-12 für Western Aircraft

300ste PC-12 geht an Western Aircraft (Foto: Pilatus Aircraft)

Western Aircraft feiert die 300ste Pilatus PC-12 Übergabe sowie 30 Jahre als autorisiertes Pilatus Verkaufs- & Service Center.

Das Autorisierte Pilatus Center Western Aircraft, ein Unternehmen der Greenwich AeroGroup, erreicht 2026 gleich drei bedeutende Meilensteine in der langjährigen Partnerschaft mit Pilatus: Das Unternehmen übergab heute den 300. PC-12 – einen PC-12 PRO. Gleichzeitig feiert Western Aircraft in diesem Jahr die Auslieferung des 30. neuen PC-24 sowie sein 30-jähriges Bestehen als Autorisiertes Pilatus Verkaufs- & Service Center.

In einer Zeremonie am Hauptsitz von Western Aircraft in Boise, Idaho, USA, wurden die drei besonderen Meilensteine gemeinsam gewürdigt. Seit Beginn der Partnerschaft im Jahr 1996 hat sich Western Aircraft zu einem der erfolgreichsten und erfahrensten Autorisierten Pilatus Sales Center entwickelt, welches als erstes diese Erfolge erreicht.

Mit der Übergabe des 300. PC-12 – eines PC-12 PRO mit der Seriennummer 3107 – unterstreicht Western Aircraft die erfolgreiche Entwicklung der Partnerschaft über drei Jahrzehnte. Gleichzeitig markiert die Auslieferung des 30. neuen PC-24 einen weiteren bedeutenden Erfolg für das Unternehmen. Der weltweit erste Super Versatile Jet ergänzt das Angebot von Western Aircraft seit 2018 und erfreut sich bei Kundinnen und Kunden im Vertriebsgebiet grosser Beliebtheit.

Markus Bucher, CEO der Pilatus Gruppe, würdigte diese Erfolge bei der Zeremonie mit den Worten: «Seit 30 Jahren verbindet uns eine Partnerschaft, die auf Vertrauen und gemeinsamen Werten basiert: der Leidenschaft für die Aviatik, dem Streben nach höchster Qualität und dem Anspruch, jedem PC-12 und PC-24 Kunden ein erstklassiges Erlebnis sowie bestmögliche Unterstützung zu bieten. Im Namen aller Mitarbeitenden von Pilatus gratulieren wir dem gesamten Team von Western Aircraft zu diesen bedeutenden Meilensteinen.»

Für Western Aircraft ist das Jahr 2026 ein besonderes Jubiläumsjahr. «Die Übergabe des 300. PC-12, die Auslieferung unseres 30. PC-24 sowie unser 30-jähriges Jubiläum als Autorisiertes Pilatus Verkaufs- & Service Center sind aussergewöhnliche Erfolge, auf die wir sehr stolz sind», sagt Phil Winters, Vice President Aircraft Sales bei Western Aircraft. «Diese Meilensteine wären ohne das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden, unserer talentierten Mitarbeitenden, sowie die langjährige, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Pilatus nicht möglich gewesen.»

Western Aircraft Inc. wurde 1957 gegründet und kann sich seit 1996 stolz als Autorisiertes Pilatus Verkaufs- & Service Center bezeichnen. Sie haben ihren Sitz in Boise, ID, wo sie nebst dem Verkauf einen umfassenden Produktsupport über den gesamten Lebenszyklus eines Pilatus Flugzeugs garantieren. Zudem sind sie für die vollumfängliche Wartung und Instandhaltung der Pilatus Flugzeuge ausgestattet. Die erfahrenen und von Pilatus ausgebildeten Fachleute betreuen die Flugzeuge nach den höchsten Standards. Während der vergangenen drei Jahrzehnte hat das Unternehmen seine Kompetenz und sein Engagement für die Marke Pilatus kontinuierlich ausgebaut und sich damit eine starke Position im Nordwesten der Vereinigten Staaten geschaffen.

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