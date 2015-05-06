25 Jahre SunExpress auf einen Klick

SunExpress Boeing 737-800 (Foto: SunExpress)

Die schönsten Momente der Ferienfluggesellschaft und interessante Fakten der Firmengeschichte auf 25years.sunexpress.com – Flieger entwerfen und gewinnen: Zwei Flugtickets und ein Modell-Flieger im eigens erstellten Design.

Wer schon immer wissen wollte, in welcher Uniform die ersten Crewmitglieder bei SunExpress geflogen sind oder wie sich die Flugzeugbemalung im Laufe der Jahre verändert hat, bekommt jetzt einen guten Einblick in die Firmengeschichte. SunExpress schaltet zum 25-jährigen Bestehen die neue Webseite 25years.sunexpress.com live. Besucher können die Meilensteine des letzten Vierteljahrhunderts noch einmal Revue passieren lassen, mit einer Vielzahl an Bildern und Animationen die SunExpress Highlights erleben und sich durch einen interessanten Ausblick über die kommenden Neuheiten bei der Airline informieren.

Kreativität ist beim großen Gewinnspiel gefragt: Online können Besucher der Webseite ihren eigenen SunExpress Flieger entwerfen und das selbst designte Werk bis 15. Juni 2015 hochladen. Danach kürt eine Fach-Jury gemeinsam mit den SunExpress Facebook-Fans den Gewinner, für den es zwei Flugtickets für den nächsten Urlaub und ein Modell-Flieger im eigens erstellten Design gibt.

Allgemeine Informationen zu SunExpress, den aktuellen Flugplan und Buchungsmöglichkeiten finden Interessierte über www.sunexpress.com.

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