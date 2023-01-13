22.6 Millionen Passagiere am Flughafen Zürich

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Jahr 2022 sind 22.6 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies mehr als einer Verdoppelung.

2021 wurden während der Corona Krise noch 10.2 Millionen Passagiere gezählt. Gegenüber 2019 lagen die Passagierzahlen bei 72%. Nach einem ersten Quartal, welches noch von der Pandemie geprägt war, hat sich das Passagieraufkommen am Flughafen Zürich im Verlauf des Jahres deutlich erholt. So sind die Passagierzahlen im ersten Halbjahr innert kurzer Zeit von teilweise 15‘000 auf bis zu 90‘000 Reisende an Spitzentagen angestiegen. Die Gesamtzahl an Passagieren liegt damit zwar noch unter den Werten von 2019, übertrifft jedoch die zu Beginn des Jahres gestellten Prognosen.

Die Anzahl Flugbewegungen lag 2022 bei 216’584, dies entspricht einem Plus von 63% im Vergleich zu 2021. Gegenüber 2019 liegt die Anzahl Flugbewegungen bei 79%. Insgesamt wurden am Flughafen Zürich 2022 422‘153 Tonnen Fracht abgewickelt. Gegenüber dem Vorjahr stellt dies eine Zunahme von 7% dar, im Vergleich zu 2019 eine Abnahme von 7%.

Über den Geschäftsverlauf zum Jahr 2022 berichtet die Flughafen Zürich AG ausführlich am 14. März.

Verkehrszahlen Dezember 2022

Im Dezember 2022 sind 1’904’409 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das stellt ein Plus von 80% gegenüber derselben Periode des Vorjahres dar. Gegenüber Dezember 2019 liegen die Passagierzahlen im Berichtsmonat bei 82%.

Die Anzahl Lokalpassagiere lag im Dezember 2022 bei 1’289’918. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 32% was 609’554 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 26% auf 17’581 Starts oder Landungen. Der Monatsvergleich zeigt, dass die Flugbewegungen 87% des Niveaus von 2019 betragen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 126 Fluggästen 34% über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 20 Prozentpunkte auf 77% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Dezember 34’087 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 9% gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit Dezember 2019 wurde 11% weniger Fracht abgewickelt.