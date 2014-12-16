200ster Airbus aus China ausgeliefert

Auf der chinesischen Airbus Endfertigungslinie in Tianjin konnte anfangs Dezember 2014 die zweihundertste Maschine aus der A320 Familie ausgeliefert werden.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat Ende 2008 im chinesischen Tianjin mit dem Bau von Flugzeugen aus der A320 Familie begonnen, der erste chinesische Airbus konnte im Juni 2009 ausgeliefert werden. Gut fünf Jahre nach der ersten in China endmontierten maschine aus der A320 Familie konnte jetzt der zweihundertste Airbus aus chinesischer Endfertigung gefeiert werden. Bei der Jubiläumsmaschine handelt es sich um einen Airbus A319 für China Eastern Airlines.