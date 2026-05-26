200ste Boeing für Malaysia Airlines

Boeing 737-8 Malaysia Airlines 200ste Boeing für MAG (Foto: MAG)

Malaysia Airlines konnte kürzlich eine weitere Boeing 737-8 übernehmen, dabei handelt es sich um ein Jubiläumsflugzeug, es ist die 200. Boeing Maschine in der Geschichte der malaysischen Traditionsairline.

Die vierte Boeing 737 MAX 8 von Malaysia Airlines mit der Registrierung 9M-MVR startete am 21. Mai 2026 um 14:00 Uhr Ortszeit vom Boeing-Auslieferungszentrum in Seattle und legte Zwischenstopps zum Auftanken in Honolulu und Guam ein, bevor das Jubiläumsflugzeug seine Reise nach Malaysia fortsetzte. Der Flug MH5045 wurde von Kapitän Arian Syazwara B. Adenan, Kapitän Mohd Aidilputra bin Abd Razak und dem Ersten Offizier Ahmad Asnawi bin Ahmad Rahman geflogen und landete am 24. Mai 2026 um 13:30 Uhr auf dem internationalen Flughafen Kuala Lumpur (KLIA) nach einer Flugzeit von 19 Stunden und 44 Minuten.

Boeing 737-8 Malaysia Airlines 200ste Boeing für MAG (Foto: MAG)

Dieser Neuzugang unterstreicht den kontinuierlichen Fokus der Malaysia Aviation Group (MAG) auf die Modernisierung ihrer Flotte. Dadurch werden die Netzwerkverbindungen gestärkt, die Effizienz optimiert und das Reiseerlebnis für die Fluggäste auf dem gesamten Streckennetz verbessert. Bis heute hat Malaysia Airlines 18 Boeing 737-8 aus ihrer Gesamtbestellung von 55 Boeing 737 MAX-Familie erhalten. Malaysia Airlines hat 43 Boeing 737-8 und 12 Boeing 737-10 gekauft, diese sollen bis im Jahr 2030 ausgeliefert sein.