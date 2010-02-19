2009 zweitsicherstes Jahr der Luftfahrtgeschichte

IATA registrierte im letzten Jahr einen Unfall auf 1,4 Millionen Flüge. 2008 war es ein Unfall pro 1,2 Millionen Flüge.

Die Unfallrate entsprach 0,71 Flugzeugen mit Totalschaden auf eine Million Flüge und dies einer Verbesserung gegenüber den 0,81 im Jahr 2008. Nur das Jahr 2006 mit 0,65 war noch sicherer gewesen. Gegenüber dem Jahr 2000 verbesserte sich die Unfallrate um 36 Prozent. Gemäss Angaben der IATA, die 230 Airlines unter sich versammelt, flogen 2,3 Milliarden Personen im letzten Jahr sicher mit 35 Millionen Flügen. Es kam zu 19 Unfällen mit Flugzeugen von westlichen Flugzeugherstellern, 90 insgesamt, 2008 waren es 22 gewesen, respektive 109 unter Berücksichtigung aller Marken. Nur die Anzahl Todesopfer aufgrund von Flugzeugunfällen stieg von 502 auf 685. 26 Prozent der Unfälle ereigneten sich auf der Start- und Landebahn, in 30 Prozent der Fälle führte menschliches Versagen zum Unfall.