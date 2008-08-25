2007 stiegen Europas Flughafengebühren 4 Prozent

Die Gebühren der 50 meistgenutzten europäischen Passagierflughäfen nahmen seit 2007 um 4 Prozent zu.

Gemäss dem Airport Charges Monitor von RDC Aviation verzeichnen London Heathrow und Gatwick den grössten Anstieg. Die Gebühren in LHR nahmen um 40 bis 50 Prozent zu, je nach Flugzeugtyp und Grösse. Der Flughafen versuche „mit seiner Gebührenstruktur die Nutzung grosser Flugzeuge zu fördern.“ Die Landegebühr für eine Jetstream 41 Turboprop ist zum Beispiel gleich hoch wie für eine 747-400. Auch die Passagiergebühren legten zu und machten LHR zu einem der teuersten Flughäfen für Passagiere.

Gatwick hatte mit 35 bis 45 Prozent die zweithöchste Zunahme und gleichzeitig die vierttiefste Landegebühr. An allen Flughäfen stiegen die Passagiergebühren stärker als die Flugzeuggebühren. Die Studie analysierte vier Flugzeugtypen/ Streckentypen Szenarien mit Jetstream 41, A320 und 747-400 auf Inland-, Europa- und internationalen Flügen.