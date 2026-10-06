20 Jahre VIP Terminal am Flughafen Wien

Flughafen Wien (Foto: Flughafen Wien)

Seit zwei Jahrzehnten steht der VIP Terminal am Flughafen Wien für diskretes Reisen und persönliche Betreuung auf höchstem Niveau. Der Flughafen Wien feiert das Jubiläum mit neuer Ausstellung der VIP Terminal Art Lounge.

Staatsgäste, internationale Stars und Privatreisende nutzen das Haus für Ankünfte und Abflüge abseits des öffentlichen Terminalbetriebs. Zum Jubiläum widmet die VIP Terminal Art Lounge ihre neue Ausstellung dem Unterwegssein: „20 Years of Transit – So Close to Heaven“, kuratiert von Esther Attar, vereint Werke von zehn österreichischen Künstlerinnen und Künstlern. Viele davon wurden eigens für die Jubiläumsschau geschaffen. Offiziell eröffnet wurde die Ausstellung gestern, am 22. September 2026, bei einer Jubiläumsfeier mit rund 170 Gästen aus Kunst, Diplomatie, Wirtschaft und der Tourismusbranche.

20 Jahre VIP Terminal am Flughafen Wien (Foto: Flughafen Wien)

„Am Flughafen Wien beginnt und endet für viele Reisende die Begegnung mit Österreich. Der VIP Terminal steht seit 20 Jahren für einen Qualitätsanspruch, der unserem Land als international vernetztem Wirtschafts- und Diplomatiestandort entspricht: mit persönlicher Betreuung und Service auf höchstem Niveau. Mit der VIP Terminal Art Lounge machen wir österreichische Gegenwartskunst für ein internationales Publikum erlebbar. Damit verbinden wir zwei Stärken Österreichs – hohe Servicequalität und eine lebendige Kunst- und Kulturszene“, sagen Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner, Vorstände der Flughafen Wien AG.

„Unsere Gäste vertrauen uns ihre Zeit und ihre Privatsphäre an. Sie möchten ungestört reisen und jedes Detail ihres Aufenthalts gut organisiert wissen. Dafür sorgt unser Team mit viel Erfahrung und persönlichem Einsatz. Zum Jubiläum möchten wir unserem Team und unseren Partnern besonderen Dank aussprechen. Die neue Ausstellung schafft nun zusätzlich Raum für Kunst und neue Perspektiven auf das Reisen – Esther Attar macht dabei das „Unterwegssein“ auf eine ganz besondere Art im VIP Terminal erlebbar“, sagen Mag. Alexandra Schellhorn, MBA, und Mag. (FH) René Kalina, Geschäftsführung der Vienna Airport FBO.

„Reisen bedeutet, Vertrautes hinter sich zu lassen und offen für Neues zu sein. Genau diesen besonderen Moment greift die Ausstellung auf: Die Arbeiten erzählen von Sehnsucht und Freiheit, von Erinnerung und Aufbruch. Im VIP Terminal treffen sie auf Menschen, die selbst unterwegs sind. So entsteht ein spannender Dialog zwischen Kunst und Reisen – und vielleicht auch ein neuer Blick auf das eigene Unterwegssein“, erläutert Esther Attar, Kuratorin der neuen Ausstellung der VIP Terminal Art Lounge.

20 Jahre VIP Terminal am Flughafen Wien (Foto: Flughafen Wien)

VIP Terminal Art Lounge: Zehn österreichische Kunstpositionen zum Jubiläum

Seit ihrem Start im August 2025 präsentiert die VIP Terminal Art Lounge im halbjährlichen Wechsel österreichische Gegenwartskunst. Die dritte Ausstellung nimmt nun das 20-jährige Bestehen des VIP Terminals zum Anlass und widmet sich den Momenten zwischen Ankunft und Aufbruch. Für „20 Years of Transit – So Close to Heaven“ hat Esther Attar Werke von Jeremias Altmann, Bernard Ammerer, Sevda Chkoutova, Eiko Gröschl, Bianca Regl, Christian Rothwangl, Patrick Roman Scherer, Stylianos Schicho, Claudia Schumann und Björn Segschneider zusammengeführt. Die Arbeiten eröffnen unterschiedliche Perspektiven auf Leichtigkeit, Sehnsucht, Bewegung und die Räume zwischen Erde und Himmel – an einem Ort, an dem das Unterwegssein zum Alltag gehört.

Jubiläumsabend mit rund 170 Gästen aus Kunst, Diplomatie, Wirtschaft und Tourismus

Zum Festakt am 22. September 2026 begrüßte die FBO-Geschäftsführung bestehend aus Alexandra Schellhorn und René Kalina rund 170 Gäste. Aus der Diplomatie waren unter anderem Botschafter Fawaz Bourisly aus Kuwait, Botschafterin Fenny Anak Nuli aus Malaysia, Botschafter Munkhtur Dorjraa aus der Mongolei und Botschafter Daniel Gluncic aus Kroatien vertreten. Außerdem fanden sich unter den Gästen der österreichische Fotograf und Autor Lois Lammerhuber, der Medienmanager Gerhard Krispl sowie der österreichische Künstler Christoph Palaschke. Der Abend verband den Rückblick auf zwei Jahrzehnte VIP Terminal mit der Eröffnung der Jubiläumsausstellung. Eine Führung mit Kuratorin Esther Attar, Einblicke in die VIP Services und ein gemeinsames Flying Dinner rundeten das Programm ab.

20 Jahre VIP Terminal: Vom Papstbesuch bis zum Eurovision Song Contest

Der heutige VIP Terminal wurde 2004/2005 errichtet und ging 2006 im Zuge des österreichischen EU-Ratsvorsitzes in Betrieb. Sein weit auskragendes Vordach und der abgeschirmte Ehrenhof für Staatsempfänge prägen das Gebäude. Zu den Höhepunkten seit der Eröffnung zählen die Ankunft von Papst Benedikt XVI. im Jahr 2007 und der Empfang des damaligen britischen Thronfolgers Prinz Charles mit seiner Frau Camilla 2017. Auch Mannschaften der Fußball-Europameisterschaft 2008 und Teilnehmer des Eurovision Song Contests 2015 und 2025 wurden hier betreut. Die Rolling Stones gehören ebenfalls zu den prominenten Gästen der VIP-Betreuung am Flughafen Wien.

VIP Terminal: Wiener Eleganz und persönlicher Service für diskretes Reisen

Das Interieur im „Golden Heritage“-Design greift Elemente des Jugendstils und der Wiener Schule auf. Nach der Neugestaltung der VIP-Salons 2019 wurden 2024 auch Foyer und Loungeflächen erneuert und erweitert. Heute stehen Reisenden private Salons, kulinarischer Service und persönliche Betreuung bei Check-in und Gepäckabfertigung zur Verfügung. Eigene Pass- und Sicherheitskontrollen sowie der individuelle Transfer in topmodernen BMW-Limousinen zum oder vom Flugzeug ermöglichen diskrete Ankünfte und Abflüge. Die VIP Services sind unabhängig von Fluggesellschaft und Buchungsklasse buchbar. Als Heimat der General Aviation am Flughafen Wien bietet der VIP Terminal auch dem Bedarfsfluggeschäft eine zentrale Anlaufstelle mit maßgeschneiderten Services für Reisende und Crews. Weitere Informationen unter vip.viennaairport.com.