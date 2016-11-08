2.000. Triebwerk-Instandsetzung von MTU in Zhuhai

MTU Aero Engines (Foto: MTU Aero Engines AG )

Die MTU Maintenance Zhuhai, ein 50-50-Joint Venture der MTU Aero Engines und China Southern Air Holding Company, hat das 2.000. Triebwerk instand gesetzt.

Anlässlich dieses Ereignisses fand eine Feierstunde im Beisein von Vertretern der beiden Joint-Venture-Partner sowie der Belegschaft statt. Die vor 15 Jahren gegründete MTU Maintenance Zhuhai ist mittlerweile der größte Instandhaltungsbetrieb für zivile Triebwerke in China und auf dem besten Weg, der führende Anbieter in ganz Asien zu werden. Das Unternehmen ist auf die Überholung von CFM56- und V2500-Triebwerken für Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge spezialisiert und bei der Betreuung der beiden Antriebsfamilien Marktführer in China.In diesem Jahr konnte der MRO-Shop bereits den 1.000. Shop Visit eines CFM56-Triebwerks feiern. Aufgrund der rasch ansteigenden Nachfrage nach Serviceleistungen für diese Antriebsmodelle hat sich der Umsatz der MTU Maintenance Zhuhai allein in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Mit einer Kapazität von bis zu 300 Shop Visits im Jahr ist die MTU Maintenance Zhuhai bestens gerüstet, den Bedarf an Instandhaltungsservices für Triebwerke auch künftig zu decken – in Asien und weltweit.

Die MTU Maintenance Zhuhai befindet sich in der Sonderwirtschaftszone Zhuhai und profitiert von der räumlichen Nähe zu den Metropolen Hongkong, Guangzhou, Shenzhen und Macao; Serviceteams schaffen es in kürzester Zeit zu den Kunden in der Region. Gearbeitet wird in Zhuhai mit einem hochmodernen Maschinenpark. 80 Prozent der Teilereparaturen werden im eigenen Shop durchgeführt. Zu den Kunden der MTU Maintenance Zhuhai aus China, Asien und der ganzen Welt zählen neben China Southern insbesondere auch International Aero Engines (IAE), Saudia Airlines, All Nippon Airways, Brazilian GOL Linhas Aéreas Inteligentes sowie Chinese Sichuan Airlines, Xiamen Airlines und Hainan Airlines. Im vergangenen Jahr kam etwa ein Drittel der Triebwerke zur Instandsetzung von Fluggesellschaften außerhalb Chinas. Das Unternehmen beschäftigt über 740 besonders ausgebildete Mitarbeiter.

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