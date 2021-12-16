123. Airbus A380 für Emirates

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Emirates hat am heutigen Donnerstag seinen 123. Airbus A380-Jet in Hamburg-Finkenwerder erhalten.

Das Flugzeug mit der Registrierung A6-EVS ist zugleich die letzte neue A380 in der Flotte der Fluggesellschaft und markiert einen weiteren Meilenstein im mittlerweile 21-jährigen Engagement von Emirates für das Programm. Mit der Auslieferung eines neuen Flugzeugs inmitten einer beispiellosen weltweiten Pandemie zeigt sich die Airline einmal mehr optimistisch, dass sich die Branche erholt und die Reisenachfrage zurückkehrt.

Emirates war die erste Fluggesellschaft, die auf der Farnborough Air Show im Jahr 2000 eine A380-Bestellung angekündigt hat, als diese noch als „A3XX“ vermarktet wurde. Auf der Dubai Air Show 2001 folgten eine feste Zusage und eine zusätzliche Bestellung von 15 weiteren Exemplaren - eine gewagte Entscheidung nur sechs Wochen nach den Ereignissen des 11. September 2001, die die Branche wie nie zuvor erschüttert haben.

Die Zusage von Emirates war ausschlaggebend für den Start des Programms, das die führenden Luft- und Raumfahrtunternehmen in Europa und deren globale Lieferkette zusammengebracht hat. Gemeinsam haben sie das grösste Verkehrsflugzeug der Welt mit einem durchgängigen Doppeldeck und einem grosszügigen Kabineninnenraum entwickelt und auf den Markt gebracht. Seit ihrem ersten Flug ist die A380 ein Passagierliebling und sorgt überall dort, wo sie eingesetzt wird, durch ihre geräumige und komfortable Innenausstattung für Begeisterung bei den Reisenden.

123ster und letzter Airbus A380 für Emirates (Foto: Airbus)

Sir Tim Clark, President Emirates Airline: „Die A380 ist in vielerlei Hinsicht ein ganz besonderes Flugzeug. Uns hat sie die Möglichkeit eröffnet, das Reiseerlebnis neu zu definieren, die Nachfrage an Flughäfen mit begrenzten Slots effizient zu bedienen und das Wachstum unseres Streckennetzes zu unterstützen. Die A380 wird auch in den kommenden Jahren das Flaggschiff von Emirates bleiben und eine wichtige Säule unserer Flugpläne darstellen.“

„Das Flugzeug, das heute an uns ausgeliefert wird, ist mit unseren neuesten Kabinenprodukten ausgestattet, einschliesslich der Premium Economy Class. Im Vergleich mit unserer allerersten A380, die wir 2008 erhalten haben, wird deutlich, wie viele Verbesserungen und Upgrades wir vorgenommen haben, um stets ein unvergleichliches Flugerlebnis zu gewährleisten. Wir möchten Airbus und allen unseren Programmpartnern dafür danken, dass sie es uns ermöglicht haben, bei der Einführung zahlreicher Brancheninnovationen bis an die Grenzen des Möglichen zu gehen und vor allem das beste Produkt für die Emirates-Kunden zu liefern.“

Guillaume Faury, CEO von Airbus, ergänzt: „Die A380 hat mit den neuen Massstäben, die sie in Sachen Flug- und Reiseerlebnis gesetzt hat, das Leben so vieler Passagiere berührt. Ich bin zuversichtlich, dass dies auch in den kommenden Jahrzehnten bei Emirates der Fall sein wird. Emirates hat kontinuierlich neue Produkte und Services eingeführt, die es Passagieren in aller Welt ermöglichen, die Einzigartigkeit der Emirates-A380 zu erleben. Im Namen aller Airbus-Teams möchte ich diesen Meilenstein bei der Auslieferung nutzen, um Emirates Airline - dem grössten A380-Betreiber der Welt - herzlich für sein unerschütterliches Vertrauen und seine Partnerschaft zu danken.“

Die heute ausgelieferte A380 verfügt über die neuesten Bordprodukte der Airline: Darunter Privatsuiten und Spa-Duschen in der First Class, die äusserst beliebte A380-Bord-Lounge im Oberdeck, die neue Premium Economy Class und die aktuellste Version des Bordunterhaltungsprogramms ice.

Auf der Dubai Airshow 2021 hat Emirates im November ein umfangreiches Umrüstungsprogramm angekündigt, in dessen Rahmen 52 ihrer bestehenden A380-Flugzeuge mit der Premium Economy Class und anderen Verbesserungen ausgestattet werden. Damit unterstreicht die Airline ihr kontinuierliches Engagement, das A380-Erlebnis weiterhin auf höchstem Niveau zu halten.