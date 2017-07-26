100ster Airbus A350 geht an China Airlines

Hundertster Airbus A350 XWB geht an Air China (Foto: Airbus)

Airbus hat den hundertsten Airbus A350 XWB ausgeliefert, das Jubiläumsflugzeug wurde an China Airlines übergeben.

Der hundertste Airbus A350 XWB konnte nach nur gut 30 Monate nach der ersten Auslieferung im Dezember 2014 an einen Kunden übergeben werden. Laut Airbus handelt es sich dabei um den schnellsten Produktionshochlauf bei einem ihrer Grossraumflugzeuge in der Geschichte des Herstellers.

„Wir erreichen den Meilenstein der 100. ausgelieferten A350 XWB inmitten des schnellsten Produktionshochlaufs bei unseren Widebodys, der planmäßig auf das Ziel von monatlich zehn A350-Auslieferungen bis Ende 2018 zuläuft“, sagte Fabrice Brégier, COO von Airbus und President von Airbus Commercial Aircraft. „Besonders stolz sind wir darauf, das Flugzeug heute an unseren langjährigen Kunden China Airlines übergeben zu dürfen. Die A350 setzt neue Effizienz- und Komfortmaßstäbe im Langstreckenverkehr und ist für China Airlines das ideale Flugzeug zum Ausbau ihres Langstreckennetzes.“

„Wir freuen uns sehr, die 100. A350 XWB zu übernehmen“, erklärte Nuan-shuan Ho, Chairman von China Airlines. Dieses erstaunliche neue Flugzeug hat unsere Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern in jeder Hinsicht übertroffen, etwa bei der Betriebseffizienz, beim stark reduzierten Treibstoffverbrauch und beim Reisekomfort für unsere Fluggäste. Die weltweite Nachfrage nach Flugreisen wird weiter stark steigen, insbesondere auf den Langstreckenrouten zwischen Asien und Europa bzw. Nordamerika. Die A350 XWB ist ein wichtiger Aktivposten/einer der wichtigsten Aktivposten in unserer Flotte und wird das Fundament für die Entwicklung unseres Langstreckennetzes bilden.“

Airbus hat den Airbus A350 XWB bisher an vierzehn Fluggesellschaften weltweit ausgeliefert. Das Flugzeug fliegt mit einer herausragenden Betriebszuverlässigkeit von 99 Prozent. „Diese Quote ist für dieses frühe Stadium des Programms bemerkenswert“, fügte Fabrice Brégier an.

Vorzüge des Airbus A350 XWB (Grafik: Airbus)

Die A350 XWB zeichnet sich durch eine modernste aerodynamische Konstruktion, einen Rumpf und Flügel aus Kohlefaserverbundwerkstoffen sowie neue treibstoffeffiziente Triebwerke von Rolls-Royce aus. Diese fortschrittlichen Technologien führen zu einer überragenden Betriebseffizienz mit 25 Prozent geringerem Treibstoffverbrauch, entsprechend verminderten Emissionen und wesentlich niedrigeren Wartungskosten. Die A350 XWB Kabine bietet den Fluggästen und dem Kabinenpersonal als erstes Beispiel der Kabinenmarke „Airspace by Airbus“ Komfort, Annehmlichkeiten und Technologie auf höchstem Niveau.

Die A350-1000 profitiert als jüngstes Mitglied der A350 XWB-Familie von ihrer weitreichenden Kommunalität mit der A350-900. Das Flugzeug durchläuft derzeit ein intensives und erfolgreiches Flugerprobungsprogramm. Seine Musterzulassung und die erste Auslieferung sind für das vierte Quartal 2017 geplant.

Airbus hat bisher 847 Festaufträge von 45 Kunden weltweit für die A350 XWB verbucht. Der Airbus-Jet ist damit schon jetzt eines der erfolgreichsten Großraumflugzeuge überhaupt.

Airbus, Redaktion