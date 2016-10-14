10000ster Airbus wird heute ausgeliefert

Singapore Airlines A350-900 (Foto: Airbus)

Airbus kann heute erneut einen großen Meilenstein in ihrer Firmengeschichte feiern. Heute Freitag, den 14. Oktober 2016, kann der europäische Flugzeugbauer das 10000ste Flugzeug ausliefern.

Es wird ein Großraumflugzeug vom Typ Airbus A350-900 sein, das in Toulouse feierlich an Singapore Airlines übergeben wird. Airbus legte während den letzten 46 Jahren eine beeindruckende Unternehmensgeschichte hin, 1974 konnte der europäische Flugzeugbauer das erste Verkehrsflugzeug ausliefern, der Airbus A300 ging damals an Air France. Es dauerte dann 19 Jahre, bis die 1000ste Maschine ausgeliefert werden konnte. 1993 ging der Jubiläums Airbus A340-300 ebenfalls an den französischen Flag Carrier Air France.

In den letzten 20 Jahren wurden die Auslieferungsabstände zwischen den Jubiläumsmaschinen immer kürzer. Dafür sorgte die große Marktakzeptanz der Single Aisle Jets aus der A320 Familie und der beiden Großraumflugzeuge A330 und A340. 1999 konnte bereits der 2000ste Airbus übergeben werden, die 4000ste Maschine folgte bereits im Jahr 2005.

Das Auslieferungstempo nahm weiter zu, der 6000ste Airbus war ein A380, der im Januar 2010 an Emirates ausgeliefert wurde. Nach nur dreieinhalb Jahren konnte das 8000ste Airbus Verkehrsflugzeug an die rasch wachsende AirAsia übergeben werden, es folgte dann der 9000ste Airbus, der im März 2015 an VietJetAir übergeben wurde.

Heute, nach nur einem Jahr und sechs Monaten, geht nun die 10000ste Airbus Maschine an Singapore Airlines.

Die Erfolgsgeschichte des europäischen Flugzeugbauers ist noch lange nicht fertig geschrieben, Airbus konnte bislang mehr als 16.700 Flugzeuge verkaufen. 500 Kunden haben sich bereits für Flugzeuge von Airbus entschieden.