100 Millionen Fluggäste am BER

Volotea Airbus in Berlin Brandenburg (Foto: Flughafen BER)

Der Flughafen Berlin Brandenburg konnte am 22. Oktober 2025 den 100 millionsten Passagier begrüssen, dieser Meilenstein konnte kurz vor dem fünfjährigen Jubiläum erreicht werden.

Der BER hat heute seinen 100-millionsten Fluggast feierlich begrüßt. Jessica Metag startete an Bord eines Air-France-Flugs vom BER nach Paris. Vor dem Abflug wurde sie von István Szabó, Chief Operations Officer der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, und Bas 't Hooft, Deutschland-Direktor Air France-KLM, mit Glückwünschen und einem Air France-Fluggutschein für zwei Personen vom BER nach Paris überrascht.

„Heute haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. 100 Millionen Passagiere verdeutlichen, wie stark sich der BER seit seiner Inbetriebnahme entwickelt hat. Nach den ersten noch von der Corona-Pandemie geprägten Jahren spielt er mittlerweile eine zentrale Rolle für die Verkehrsinfrastruktur der Region Berlin-Brandenburg und darüber hinaus. Mit einem umfangreichen Streckennetz bietet der BER wichtige und attraktive touristische und geschäftliche Verbindungen innerhalb Deutschlands, nach Europa und in die Welt“, sagt István Szabó, Chief Operations Officer der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

Bas 't Hooft, Deutschland-Direktor Air France-KLM: „Wir freuen uns sehr, heute den 100-millionsten Passagier am BER begrüßen zu können. Dass es ein Passagier von Air France ist, macht dieses Ereignis für uns natürlich umso schöner. Vor allem, weil die traditionsreiche Verbindung von Air France mit Berlin über so viele Jahrzehnte Bestand hat: Im Januar feierten wir 75 Jahre Präsenz in der deutschen Hauptstadt und seit November 2020 verbindet Air France Berlin bis zu sechsmal täglich mit Paris.“

Mit dem heutigen Tag sind seit Eröffnung des Flughafens 100 Millionen Fluggäste vom, zum und via BER geflogen. Nach dem Corona-bedingten langsamen Start setzte in den Jahren 2021 und 2022 eine Erholung des Reiseverkehrs und eine stabile, positive Verkehrs- und Passagierentwicklung ein. Im Juli 2021 verzeichnete der Flughafen erstmals mehr als eine Million, im September 2022 dann erstmalig mehr als zwei Millionen Fluggäste im Monat. Das Jahr 2024 markiert mit 25,5 Millionen Passagieren das bislang stärkste Jahr. Der 17. Oktober 2025 mit 101.893 Reisenden war der bislang verkehrsreichste Tag seit der Inbetriebnahme des BER.

