100 Jahre Lufthansa Jubiläumsflug von Berlin nach Köln

Lufthansa Jubiläums Airbus A350-900 am Flughafen Köln/Bonn (Foto: Köln Bonn Airport)

Zum Gründungsjubiläum 100 Jahre Lufthansa landet am 6. April 2026 ein Airbus A350-900 in der Sonderlackierung mit knapp 300 Passagieren auf dem Flughafen von Köln Bonn.

Exakt ein Jahrhundert nach dem ersten Linienflug der Lufthansa von Berlin Tempelhof nach Köln fand ein Jubiläumsflug mit einem Airbus A350-900 zwischen dem Flughafen Berlin Brandenburg und dem Flughafen Köln/Bonn statt.

Am 6. April 1926 startete eine Dornier Komet III der damaligen Deutschen Luft Hansa am Flughafen Tempelhof, legte einen Zwischenstopp in Magdeburg ein und landete nach rund vier Stunden in Köln. Es war der Startschuss für den regelmäßigen Linienverkehr zwischen Berlin und dem Rheinland. Der Jubiläumsflug greift diese historische Route nun auf, dreht eine Schleife über Magdeburg – und verbindet dabei Geschichte mit Gegenwart: Passagiere genießen auf dem Flug modernen Komfort und Service der Lufthansa-Flotte.

Am Flughafen wird das Jubiläum erlebbar: Bereits der Anflug des A350 in seiner auffälligen Lackierung wird insbesondere für Flugzeugfans ein absolutes Highlight. An Bord sind neben Jens Ritter, CEO von Lufthansa Airlines, und geladenen Gästen der Airline auch zahlreiche Passagiere, die den Flug gebucht haben und das Jubiläum hautnah miterleben. Nach der Landung wird die Maschine mit einer Wasserfontäne der Flughafenfeuerwehr begrüßt und von mehreren Einweisern zur Parkposition begleitet, die von der Besucherterrasse gut zu sehen ist. Voraussichtlich gegen 18.05 Uhr verlässt die Maschine den CGN wieder.

Auf dem Vorfeld sorgt eine Blaskapelle für stimmungsvolle Unterhaltung, während Passagiere mit Goodie-Bags willkommen geheißen werden. Auch Gäste, die im Anschluss mit dem Flugzeug auf einem regulären Linienflug nach München reisen, erhalten kleine Geschenke des Flughafens. Zudem zeigen die Videowalls in den Terminals stimmungsvolle Bilder und Eindrücke rund um den besonderen Tag.

Der Jubiläumsflug ist ein sichtbares Zeichen der langjährigen und engen Partnerschaft zwischen Lufthansa und dem Köln Bonn Airport. Über das Drehkreuz München verbindet die Airline den Standort seit Jahrzehnten mit Zielen in aller Welt. Auch heute ist die Lufthansa-Gruppe weiterhin stark in Köln verwurzelt: Eurowings, Tochtergesellschaft der Lufthansa, ist der größte Carrier am Standort, während Austrian Airlines Köln/Bonn mit ihrem Drehkreuz in Wien verbindet.

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