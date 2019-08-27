100 Jahre British Airways

Retro British Airways Airbus A319 in Salzburg (Foto: Flughafen Salzburg)

British Airways ist 100 Jahre alt und fliegt seit 63 Jahren nach Salzburg, heute transportiert die Traditionsairline rund 110.000 Passagiere zwischen Salzburg und London.

British Airways steht für Tradition, Verlässlichkeit und absolute Treue zum Urlaubs- und Geschäftsreiseziel Salzburg. Im Geschäftsjahr 2018 beförderte der britische National Carrier und Oneworld Partner British Airways (BA) bei 852 Landungen knapp 110.000 Passagiere von und nach Salzburg. Von November 1999 bis Ende August 2019 wurden insgesamt beinahe 1 Million Passagiere befördert (979.876).

Schon seit vielen Jahren ist British Airways ein wichtiger Partner des Salzburger Flughafens, der nicht nur britische Ski-Touristen nach Salzburg und in das Salzburger Land befördert, sondern auch via Heathrow (Winterdestination) und Gatwick die weite Welt näher bringt.

Neben europäischen und anderen Mittelstreckendestinationen sind auch viele Langstreckenziele bequem erreichbar. Oft lohnt sich der Preisvergleich mit anderen Airlines, denn nicht selten kann man über London auch Langstrecken-Schnäppchen ergattern und die Welt entdecken.

„Das Jahr 2019 steht ganz im Zeichen des britischen National Carriers British Airways. Wir gratulieren British Airways zu 100 Jahren Luftfahrtgeschichte und danken für die jahrzehntelange Treue. Seit 1999 wurden eine Million Passagiere mit BA von und nach Salzburg gebracht – das ist schon eine beachtliche Zahl und die soll ja in den nächsten Jahren noch steigen. Als Oneworld Partner ist BA einfach eine tolle Ergänzung zu unserem Gesamterlebnis Salzburg Airport und hilft uns jeden Tag, Menschen mit der Welt zu verbinden“, freut sich Flughafen-Geschäftsführerin Bettina Ganghofer.

BA in Salzburg – ein Rückblick Linienflüge von BEA, einer der Vorgängergesellschaften der heutigen British Airways, nach Salzburg haben eine lange Geschichte: Der erste Linienflug London – Salzburg wurde von BEA mit einer DC-3 am 22. April 1955 durchgeführt. Nur wenige Tage nach der Eröffnung der neuen Piste 16/34 landete am 1. Juli 1960 eine BEA Viscount zur Wiederaufnahme der Linie London-Salzburg. Am 18. November 1963 wurde die Flugverbindung auf die Rotation

London-München-Salzburg umgestellt und als Fluggerät die größere Vickers Vanguard eingesetzt. In der Folge flog BEA mit BAC 111 und den dreistrahligen Tridents in die Mozartstadt. Prominenteste Passagiere dieser Epoche waren am 13. März 1965 die Beatles (mit Vickers Vanguard) und am 10. Mai 1969 das englische Königspaar, das mit einer BAC 111 landete.

Kooperationsflug

In einer erfolgreichen Kooperation flogen in den 70er und 80er Jahren British Airways und Austrian Airlines mit DC9-32, DC9-51 und MD81 von Salzburg eine Mittagsverbindung nach London-Heathrow. Dieser in der Hauptsaison fünfmal wöchentlich geflogene Kurs wurde schließlich durch die Canadair Regional Jets von Lauda Air abgelöst. Lauda Air beendete ihre Linien-Präsenz auf dem Salzburg Airport im November 1998.

1999 bis heute

Von 19. November 1999 bis Jahresanfang 2001 hatte British Airways Salzburg viermal wöchentlich in ihr London – Gatwick Streckennetz aufgenommen. Zum Einsatz kam eine 141-sitzige Boeing 737. Einen „weißen“ Empfang gab es für den Erstflug von British Airways am 19. November auf dem Salzburg Airport: Bei tiefen Temperaturen und heftigem Schneetreiben landete auf die Minute genau die Boeing 737-400 mit Carl Michel, Commercial Director von British Airways, auf Piste 16 und rollte vor dem kurzfristig für die Begrüßungszeremonie umfunktionierten Hangar 2 des Salzburger Flughafens aus.

Die Vertreter von British Airways meinten schon beim Aussteigen und beim Durchschneiden des Begrüßungsbandes, dies sei das ideale Wetter für eine erfolgreiche Wintersportsaison im Salzburger Land. Diese Tradition der englischen Wintersportgäste in Salzburg setzt sich bis heute fort. Die englischen Passagiere zählen neben den deutschen zu den treuesten und immer wiederkehrenden Gästen, die über den Salzburger Flughafen die Region besuchen.

Flughafen Salzburg