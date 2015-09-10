10 Kilo Extra-Gepäck zur Flüchtlingshilfe

Tuifly Nordic (Foto: Wikipedia, Aktug Ates)

Passagiere die mit der Fluggesellschaft Tuifly Nordic fliegen, dürfen nun bei bestimmten Flügen 10 Kilogramm Extra-Gepäck kostenfrei mitnehmen.

Ziel sei, die Flüchtlingshilfen auf verschiedenen griechischen Inseln, so wie auch auf Sizilien zu unterstützen. Skandinavischen Reisenden, die den Flüchtlingen helfen wollen, wird nun die Möglichkeit gegeben, Sachspenden für Flüchtlinge mit in den Urlaub zu nehmen. Die deutsche Tuifly hat dies noch nicht umgesetzt, denkt aber über Ähnliches nach. Bei deutschen Urlaubern sind die griechischen Inseln trotz der vielen Flüchtlinge weiterhin attraktive Urlaubsorte. Laut der Medienberichterstattung von Tuifly seien nur wenige Buchungsrückzüge eingegangen.