10 Jahre Flybe am Flughafen Hannover

flybe Embraer 195 (Foto: flybe)

Happy Birthday, seit 10 Jahren fliegt Flybe den Airport in Hannover an. Seit dem Start der Verbindung hat Flybe über 1 Millionen Passagiere von und nach Hannover befördert.

In den vergangenen Jahren ist Flybe am Hannover Airport immer weiter gewachsen. Seit August werden neben den englischen Zielen Manchester und Birmingham auch Lyon und Mailand direkt ab Hannover angeflogen. Sowohl Urlaubs- als auch Geschäftsreisende profitieren vom neuen Angebot der britischen Airline.

Zum Winter 2016/2017 sowie zum Sommerflugplan 2017, der in Kürze für die Buchungssysteme freigeschaltet wird, werden alle vier Ziele ab Hannover weiter angeboten.

„Flybe ist sehr über das zehnjährige Bestehen am Flughafen Hannover erfreut. Einige unserer allerersten Flugverbindungen aus Großbritannien nach Deutschland gingen bereits nach Hannover, weshalb der Flughafen in der Geschichte von Flybe einen bedeutenden Platz einnimmt. Zudem haben wir erst kürzlich, im August 2016, die Einführung unserer ersten innereuropäischen Flüge ab Hannover gefeiert. Wir freuen uns auch weiterhin viele Passagiere an Board begrüßen zu dürfen“, so Vincent Hodder, Cief Revenue Office von Flybe.

Airport-Geschäftsführer Dr. Raoul Hille freut sich über das Jubiläum der Airline am HAJ: „Flybe ist seit zehn Jahren ein zuverlässiger und erfolgreich wachsender Partner des Hannover Airport. Das Streckenportfolio wurde stetig erweitert und die Auslastung konnte über die Jahre hinweg kontinuierlich gesteigert werden.“

Flughafen Hannover