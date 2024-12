10 Jahre Albrecht Dürer Airport Nürnberg mit neuem Markenauftritt

10 Jahre Albrecht Dürer Airport Nürnberg mit neuem Markenauftritt (Foto: Nürnberg Airport)

Der Name des großen Nürnberger Künstlers ist heute untrennbar mit dem Flughafen Nürnberg verbunden.

Vor zehn Jahren, im Herbst 2014, wurde der Flughafen zur Erhöhung der Identifikation und Wiedererkennung in der Region sowie im internationalen Auftritt in „Albrecht Dürer Airport Nürnberg“ umbenannt.

Die Initiative, die vom damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Markus Söder angestoßen wurde, ging mit einem rasanten Wachstum der Passagierzahlen einher.

Ministerpräsident Dr. Markus Söder: „Happy Birthday, Albrecht Dürer Airport Nürnberg! Unser Flughafen ist Frankens Tor in die Welt und eine echte Erfolgsgeschichte. Seit inzwischen zehn Jahren trägt er den ehrwürdigen Namen von Albrecht Dürer. Habe mich damals sehr für diese Namensgebung eingesetzt. Denn: Jedes Kind kennt Albrecht Dürer. Er ist der berühmteste Nürnberger, den es je gab. Der Name hat die Bekanntheit des Flughafens erhöht und die Passagierzahlen sind kräftig gestiegen. Besonders für Urlaubsreisen ist der Flughafen weit über Franken hinaus in ganz Bayern und Süddeutschland nicht mehr wegzudenken. Wir sind stolz, dass wir den Albrecht Dürer Airport Nürnberg haben. Auf viele weitere erfolgreiche Jahre!“

Finanz- und Heimatminister und Aufsichtsratsvorsitzender Albert Füracker: „Herzlichen Glückwunsch zum 10. Geburtstag, Albrecht Dürer Airport Nürnberg! Dieser Flughafen ist nicht nur ein Tor zur Welt, sondern auch ein Symbol für die Stärke und den Zusammenhalt unserer Region! Der Name Albrecht Dürer steht für Kreativität, Innovation und höchste Qualität – Werte, die auch den Flughafen Nürnberg prägen. Die Regionalität des Flughafens kommt vor allem unseren Bürgerinnen und Bürgern zugute: Ob für Geschäftsreisen, Urlaubsflüge oder den Besuch von Freunden und Familie – der Flughafen ist ein unverzichtbarer Teil unseres Lebens. Wir sind stolz darauf, dass wir mit dem Albrecht Dürer Airport einen Ort geschaffen haben, der den Luftverkehr fördert und die Lebensqualität in unserer Region steigert.“

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Marcus König: „Unser Albrecht Dürer Airport trägt nun seit zehn Jahren den Namen des größten Nürnbergers in alle Welt. Für den Wirtschafts- und Tourismus-Standort Nürnberg ist der Flughafen ein entscheidender Faktor. Die Menschen schätzen, dass unser Flughafen kompakt und gut organisiert und dass die Anbindung an die Stadt und die Messe ideal ist. Ich freue mich auf viele weitere erfolgreiche Jahre.“

Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe: „Der Künstler Albrecht Dürer war einer der meistgereisten Menschen seiner Epoche und ist von Nürnberg aus durch Europa gezogen – genau das ermöglichen wir heute jedermann auf eine viel leichtere, schnellere und entspanntere Weise. Sein Unternehmergeist spornt uns an, unsere Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern und flexibel auf den sich schnell verändernden Luftverkehrsmarkt zu reagieren.“

Mit dem neuen Namen änderte sich auch das Logo des Flughafens und wurde in eine moderne, ansprechende Wort-Bild-Marke verändert. Der umfassende Relaunch kam in der Metropolregion und bei den Fluggästen sehr gut an und sorgte bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für eine verstärkte Identifikation mit ihrem Flughafen. Heute ist der Name Albrecht Dürer Airport Nürnberg vertraut und nicht mehr wegzudenken.