Übernahme von Alitalia durch Air France-KLM noch möglich

Eine Übernahme der Alitalia durch Air France-KLM wird auch nach dem Treffen zwischen Vertretern der abtretenden und der neuen italienischen Regierung am Donnerstag noch in Erwägung gezogen.

Das meldet eine Quelle aus der abtretenden Regierung. Sowohl Premierminister Romano Prodi als auch der designierte Premierminister Silvio Berlusconi suchen nach einer parteiübergreifenden Lösung, um Alitalia trotz der hohen Verluste in der Luft zu halten.

Weitere Informationen in der Sendung vom 18. April 2008