Österreich wird am Flughafen Wien beworben

Flughafen Wien (Foto: Flughafen Wien)

Austrian Leading Sights wirbt am Flughafen Wien: Neue Markenpräsenz für Österreichs Top-Sehenswürdigkeiten.

Großer Auftritt für den österreichischen Tourismus am Flughafen Wien: Austrian Leading Sights präsentiert sich ab sofort mit einer neuen großformatigen Werbeinszenierung im Terminalbereich des Flughafen Wien. Die aufmerksamkeitsstarke Markenpräsenz macht Millionen Reisende auf Österreichs bedeutendste Sehenswürdigkeiten aufmerksam und unterstreicht zugleich die hohe Reichweite und Qualität der Werbeplattform Airport Media. Der Flughafen Wien ist mit seiner Besucherwelt selbst Mitglied von Austrian Leading Sights und unterstützt damit die Positionierung des Tourismusstandorts Österreich.

Der Flughafen Wien ist das internationale Eingangstor nach Österreich und damit auch eine der stärksten Werbeplattformen des Landes. Austrian Leading Sights präsentiert hier die Vielfalt und Attraktivität der bedeutendsten österreichischen Sehenswürdigkeiten genau dort, wo Reisende ihre Österreich-Reise beginnen oder beenden. Dass unsere Besucherwelt als Mitglied von Austrian Leading Sights Teil dieser Kampagne ist, macht diese Kooperation für uns besonders wertvoll,

so Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Airport Media steht für innovative Werbelösungen in einem hochwertigen internationalen Umfeld. Mit unseren Werbeflächen erreichen Marken Reisende genau in dem Moment, in dem sie offen für neue Eindrücke und Inspirationen sind. Die Kooperation mit Austrian Leading Sights zeigt, wie aufmerksamkeitsstarke Inszenierungen den Tourismusstandort Österreich wirkungsvoll sichtbar machen können,

sagt Mag. Beatrice Cox-Riesenfelder, Leiterin Airport Media der Flughafen Wien AG.

Austrian Leading Sights vereint die herausragendsten Sehenswürdigkeiten des Landes. Mit der neuen Präsentation am Flughafen Wien zeigen wir Millionen Reisenden die Vielfalt Österreichs auf einen Blick und laden dazu ein, unser kulturelles Erbe und unsere einzigartigen Ausflugsziele zu entdecken. Diese Kooperation unterstreicht die Bedeutung starker Partnerschaften für die erfolgreiche Positionierung Österreichs als Tourismusdestination,

hält Mag. Klaus Panholzer, Präsident von Austrian Leading Sights und CEO der Schönbrunn Group, dazu fest.

Austrian Leading Sights mit großformatiger Werbefläche im Herzen des Flughafens

Die neue Werbefläche befindet sich an einem der meistfrequentierten Verbindungsbereiche zwischen Terminal 1 und Terminal 3 und erreicht täglich rund hunderttausend Passagiere, Abholer und Besucher. Die großformatige Inszenierung zeigt zahlreiche touristische Highlights Österreichs – darunter das Wiener Riesenrad, das Stift Melk, die Eisriesenwelt Werfen, die Großglockner Hochalpenstraße, die Heidi Horten Collection, das Kunst Haus Wien, das Technische Museum Wien sowie das Haus des Meeres. Auch die Besucherwelt des Flughafen Wien ist auf dem Werbesujet vertreten und präsentiert sich gemeinsam mit anderen Sehenswürdigkeiten des Landes einem internationalen Publikum.

Airport Media: Werbeplattform mit internationaler Reichweite

Mit rund 32,6 Millionen Passagieren pro Jahr zählt der Flughafen Wien zu den frequentiertesten Verkehrsknotenpunkten und reichweitenstärksten Kommunikationsstandorten Österreichs. Airport Media bietet Unternehmen und Destinationen ein vielfältiges Portfolio an großformatigen Werbeflächen, digitalen Screens sowie innovativen DOOH-Lösungen. Das Premium-Umfeld des Flughafens, hohe Verweildauern und ein internationales Publikum schaffen ideale Voraussetzungen für wirkungsvolle Markenkommunikation und nachhaltige Aufmerksamkeit. Nicht nur Austrian Leading Sights, sondern auch zahlreiche seiner Mitglieder setzen seit Jahren auf Airport Media. Dazu zählen unter anderem Schloss Schönbrunn, der Tiergarten Schönbrunn, das Kunsthistorische Museum Wien, das Belvedere und die Albertina – ein starkes Zeichen für die Qualität und Reichweite der Werbeplattform.

Flughafen Wien ist mit Besucherwelt Mitglied bei Austrian Leading Sights

Austrian Leading Sights vereint die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten und touristischen Attraktionen Österreichs – darunter Schloss Schönbrunn, das Belvedere, die Swarovski Kristallwelten, die Großglockner Hochalpenstraße, den Stephansdom oder das Schloss Ambras Innsbruck. Gemeinsam verfolgen die Mitglieder das Ziel, den Tourismusstandort Österreich national und international zu stärken und die Vielfalt des Landes sichtbar zu machen. Der Flughafen Wien ist mit seiner Besucherwelt Mitglied von Austrian Leading Sights.

Die Besucherwelt bietet exklusive Busrundfahrten über das Vorfeld, bei denen Flugzeuge aus nächster Nähe erlebt werden können. Ergänzt wird das Angebot durch einen interaktiven Erlebnisraum, der gemeinsam mit Thomas Brezina entwickelt wurde und Besucherinnen und Besuchern jeden Alters spannende Einblicke hinter die Kulissen des Flughafenbetriebs ermöglicht. Damit leistet auch der Flughafen Wien einen Beitrag zur gemeinsamen Vermarktung Österreichs als attraktives Ausflugs- und Reiseziel. Nähere Informationen zur Besucherwelt und Buchungsmöglichkeiten sind zu finden unter:

www.viennaairport.com/besucherwelt