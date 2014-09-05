Öfter im Winter von Bremen nach Antalya

Die Fluggesellschaft SunExpress stockt ihren Flugplan im kommenden Winterflugplan um einen weiteren wöchentlichen Flug von Bremen nach Antalya auf.

Zusätzlich zu den bereits geplanten Flügen am Donnerstag, wird es mit Beginn des Winterflugplans eine weitere Frequenz am Samstag geben. Die Flüge starten in Bremen um 09 Uhr 50 und kommen um 14 Uhr 20 in Antalya an. Die Rückflüge starten samstags jeweils um 06 Uhr 05 in Antalya und werden um 09 Uhr 00 in Bremen erwartet. Die Flüge sind bereits buchbar. Darüber hinaus baut SunExpress ihr Angebot mit zahlreichen Service- und Produktneuerungen aus. So ist es möglich, einen individuell nach Kundenwünschen zugeschnittenen Tarif zu buchen, der zum Beispiel Snacks und Getränke sowie eine höhere Freigepäckgrenze enthält.

Des Weiteren können Zusatzleistungen wie ein größerer Sitzabstand oder Sitzplatzreservierungen hinzu gebucht werden. Eine weitere Neuerung bildet das On-Demand-System “Media in Motion“, das in Kürze auf den Flügen angeboten wird. Dieses bietet den Passagieren die Möglichkeit mithilfe ihres mobilen Endgeräts, wie z.B. einem Tablet, Laptop oder Smartphone, auf verschiedene mobile Inhalte zuzugreifen. Zur Auswahl stehen u.a. Filme, Zeitschriften und Spiele. Zusätzlich kann der Passagier jederzeit Informationen zu seinem Zielgebiet abrufen, sowie Ausflüge, Mietwagen, Hotels oder Events buchen.